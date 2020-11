Le nombre de chômeurs grimpe de 33% sur une année glissante

Dans une note d’information sur l’évolution des indicateurs du marché de travail au T3-2020, le HCP indique précise le HCP que près de 8 chômeurs sur 10 (79,5%) résident en milieu urbain, 71,2% sont de sexe masculin, 71,9% sont âgés de 15 à 34 ans et 31,4% sont détenteurs d’un diplôme supérieur. Concernant la part des chômeurs ayant déjà exercé un emploi avant de se retrouver en situation de chômage, elle a atteint 60%, en augmentation de 15,3 points par rapport au même trimestre 2019, fait savoir le HCP, ajoutant que parmi les chômeurs ayant déjà travaillé, sept sur dix relèvent du milieu urbain (72,9%) et près de huit sur dix sont des hommes (77,4%).

La note fait également ressortir que près de six sur dix chômeurs ayant déjà travaillé ont un diplôme (60,3%), 43,5% détiennent un diplôme de niveau moyen et 16,8% de niveau supérieur relève la même source.

D’autre part, 83,8% de ces chômeurs étaient salariés, 12,5% indépendants, 53,5% travaillaient dans le secteur des services, 20,7% dans le BTP et 15,7% dans l’industrie, y compris l’artisanat, et 9,4% dans l’agriculture, sylviculture et pêche. Les deux tiers d’entre eux exerçaient leurs métiers en tant que manœuvres non agricoles, manutentionnaires ou travailleurs de petits métiers (32,7%), 25,3% en tant qu’artisans ou ouvriers qualifiés des métiers artisanaux et 17,7% en tant qu’employés, relève la même source,

Pour ce qui est des causes du chômage de cette catégorie, la part des personnes en chômage dû au licenciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement est de l’ordre de 69,6%, ajoute le HCP.

Baisse du temps de travail

Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine est passé de 45 à 40 heures au 3e trimestre de 2020, ce qui représente une baisse de 10% par rapport à la même période un an auparavant. Ce nombre a nettement reculé dans le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) de 46 à 39 heures, dans l’industrie (y compris l’artisanat) de 48 à 43 heures et dans les services de 48 à 43 heures, indique le HCP.

S’agissant du nombre total d’heures travaillées par semaine, il s’est établi à 409 millions heures au 3e trimestre de cette année, en recul de 14,6% des heures de travail. Cette baisse correspond à 1,46 million d’emplois à temps plein. Le volume d’heures travaillées par semaine est ainsi passé de 293 millions à 254 millions heures en milieu urbain (-13,3%) et de 186 millions à 155 millions heures en milieu rural (-16,6%). La baisse relative des heures travaillées par semaine a été plus élevée parmi les femmes (-25,1% à 60 millions heures) que parmi les hommes (-12,5% à 349 millions heures).

Cette baisse a touché également tous les secteurs, 36 millions heures dans les services (-15%), 17 millions dans l’agriculture, forêt et pêche (-13,2%), 9 millions dans l’industrie y compris l’artisanat (-14,6%), et 8 millions dans les BTP (-15,9%). Le nombre d’heures travaillées par semaine a diminué pour tous les groupes d’âge durant la période, mais la baisse relative la plus forte a été observée parmi les jeunes de 15 à 24 ans (-27%). Cette baisse est de l’ordre de 16,8% pour les 25-34 ans, 13,9% pour les 35-44 ans et de 10,1% pour les 45 ans ou plus.