Le Nord brule : Près de 900 Ha de forêt réduits en cendres !

Des sources locales dans la région de Larache ont indiqué que dans les derniers développements des feux de forêts, jusqu’au matin du vendredi 15 juillet, le corps d’une personne «présentant de multiples marques de brûlures» a été trouvé sans vie. La zone touchée par l’incendie est de près de 900 hectares, avec une propagation à certaines habitations.

Par ailleurs, le feu enregistré dans la forêt de Lambika dans la province de Larache a été maîtrisé, tandis que celui déclenché à Sahel El Menzla a été cerné. Les autorités locales ont sécurisé le transfert de 1 100 familles de leur domicile à partir de 15 points situés à proximité des foyers, «afin de préserver la sécurité de la population et de parer à tous les dangers».

Jeudi soir, les autorités locales ont indiqué que les opérations de maîtrise des feux se poursuivaient, après une propagation des incendies accentuée par les conditions climatiques défavorables (températures élevées et vents forts). Le couvert forestier touché est principalement constitué de conifères et d’espèces végétales secondaires.

Les gendarmes et la protection civile étaient présents sur l’axe routier de Larache Sidi El Yamani et la route nationale (l’axe de l’autoroute Larache-Kénitra, de Khémis Sahel à l’entrée de Ksar El-Kébir) fermé aux automobilistes pour plusieurs heures. Ces derbiers avaient été priés de ne pas emprunter cette voie pour se rendre vers ou depuis le nord du Maroc, à cause des risques d’incendies.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des feux se sont déclarés dans la zone forestière de la commune Boujdiane, entre Larache et Chefchaouen, ainsi à Tahla, province de Taza. Avant que ne s’ajoutent, dans la journée de jeudi, de nouveaux foyers à Khémis Sahel et dans la forêt urbaine. La nature de ces incendies n’est pas encore déterminée.

Les autorités locales et les pompiers se sont mobilisés pour maîtriser les feux et sauver les résidents proches des épicentres des incendies. A Larache, l’incendie de Boujediane s’est produit dans une zone habitée, notamment par des villageois, et les autorités locales ont procédé à l’évacuation des habitants.

Sur place gendarmes, protection civile et Forces armées royales ont été mobilisés pour venir à bout du feu. Une enquête devrait être ouverte pour connaitre l’origine des incendies. D’ores et déjà, les langues se délient pour dénoncer l’implication des requins de l’immobilier dans ces feux, particulièrement au niveau de Larache. Affaire à suivre, donc.