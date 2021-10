Le Nord syrien en ébullition : Guéguerre entre djihadistes et résistance aux troupes US

Selon l’agence syrienne officielle Sana, l’évènement a eu lieu à proximité du village al-Damkhiyah dans la province nord de Hassaké, lorsqu’un convoi militaire formé de 6 véhicules militaires qui tentait de le traverser s’est trouvé face à des habitants qui l’ont aspergé de pierres. L’armée syrienne est alors intervenue et après des tractations, le convoi a fait marche arrière.

Un évènement similaire a eu lieu le jour même dans la province de Qamichli lorsque les habitants du village Hamo ont attaqué à coups de pierres un convoi US de 5 véhicules blindés et l’ont empêché de rentrer dans leur village. C’était la deuxième fois en une semaine que les habitants de ce village interceptaient un convoi américain dans leur région. La première avait eu lieu à proximité de l’autoroute M4 qui relie la ville de Qamichli aux frontières avec l’Irak.

Les observateurs ont constaté ces derniers temps un mouvement de troupes US entre le nord-est syrien et surtout la région al-Jazirat et les territoires irakiens, dans les deux directions, sous l’escorte des FDS.

Le 20 octobre, citant des sources locales, l’agence Sana a rendu compte d’un convoi formé de près de 150 véhicules, dont 50 camion-frigo et 100 blindés dirigeant depuis leurs bases dans la région syrienne d’al-Jazira en direction de l’Irak. Alors que les 9 et 17 octobre dernier, le mouvement des véhicules était inverse: au cours de ces deux jours, pas mois de 130 véhicules dont des camions transportant du matériel logistique , des armements, ainsi que des soldats avaient franchi le passage al-Walid en direction des bases américaines dans la même région.

Entretemps, le pillage du pétrole syrien par les forces US se poursuit. Selon Sana, un convoi de 33 camions citernes a été vu dimanche traverser la région al-Jazira en direction des territoires irakiens, en passant par le passage illégal al-Walid. Le convoi était escorté par des véhicules 4×4 dotés de mitrailleuses appartenant à la milice kurde des FDS , qui collabore avec les Américains. Durant ces dernières heures, plus de 100 véhicules ont été acheminés vers les territoires irakiens par le même passage.

Sur ces entre-faits, les forces d’occupation israéliennes ont mené, lundi 25 octobre à l’aube, une nouvelle agression contre la région du sud syrien. Des missiles ont été tirés depuis la partie occupée du Golan par l’armée israélienne et ont causé des dégâts matériels.

Une source officielle auprès du ministère des Affaires étrangères a déclaré à l’agence officielle Sana que « cette agression brutale intervient après l’achèvement des réconciliations dans le gouvernorat de Deraa, le retour de la sécurité et le rétablissement de l’autorité de l’État. Il s’agit d’une tentative désespérée de l’entité d’occupation israélienne de soutenir ses outils et ses agents des réseaux terroristes vaincus ».

La source a ajouté que la République arabe syrienne « condamne fermement cette agression flagrante menée par l’occupation sioniste qui aggrave la situation tendue dans la région et affirme le droit de la Syrie et sa capacité à riposter à ces attaques et à freiner la tendance agressive des autorités d’occupation ».