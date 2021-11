Le nord syrien toujours déstabilisé : Rivalités mortelles entre les factions de « l’opposition »

« Des affrontements aux armes légères, moyennes et aux roquettes ont éclaté entre deux groupuscules terroristes affiliés à la brigade al-Hamzat, soutenue par les forces turques dans la région de Ras al-Aïn dans le nord-ouest de Hassaké et il y a eu des blessés dans les rangs des deux groupes », a précisé Sana. L’agence a fait état qu’un certain nombre de familles ont quitté leurs maisons fuyant les combats et les tirs de feu sporadiques.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, instance médiatique soutenue par les Occidentaux, les affrontements ont commencé le11 novembre dernier. La cause dette guerre fratricide n’est pas encore connue.

La zone où les combats se sont déroulés est occupée par l’armée turque et ses mercenaires syriens dans le cadre de l’opération « Source de paix » réalisée en octobre 2019.

Sana a par ailleurs rendu compte de combats dans la province nord d’Alep entre les hommes armés de la milice al-Jabhat al-Chamiyat et celle d’Ahrar al-Cham sur fond de rivalités pour contrôler les voies de trafic entre les deux villages al-Ajimi et al-Bouwayhej, dans la région al-Bab, frontalière avec la Turquie.