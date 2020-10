Le nouveau SUV hybride rechargeable Ford Explorer arrive au Maroc. 

Le Ford Explorer Hybride Rechargeable PHEV (Plug-In Hybrid), SUV sept places capable de rouler en 100% électrique, doté d’un confort de premier plan et véritable baroudeur, fait son entrée au Maroc. Cet imposant 4×4 qui a pris les formes d’un SUV combine le puissant moteur essence Ford EcoBoost V6 3.0l bi-turbo avec un moteur électrique.

Plus qu’une touche de durabilité, il s’agit d’un générateur et une batterie lithium-ion de 13,6 kWh qui peut être rechargée à partir d’une source d’énergie externe et par recharge régénérative en roulant – produisant une puissance combinée de 457 ch et un couple de 825 Nm. De quoi faire de l’Explorer le véhicule hybride le plus puissant chez Ford. La transmission intégrale Intelligent All-Wheel Drive (i-AWD), combinée à la boîte automatique 10 rapports, permet d’accéder à 7 modes de conduite sélectionnables (Normal, Eco, Sport, Trail, faible adhérence, Remorquage, et Pente Raide) pour s’adapter parfaitement à tous les scénarios de route et météo.

L’Explorer PHEV peut transporter sept passagers, mais il est également capable de remorquer jusqu’à 2 500 kg et dispose d’une autonomie de 42 km en conduite 100% électrique, affiche une consommation de 3,1l/100 km et des émissions à partir de 71 g/km de CO2 (WLTP). Grâce à un ensemble complet de technologies d’aide à la conduite et à un confort de premier plan, le tout nouvel Explorer PHEV offre une expérience de voyage exceptionnelle pour tous ses occupants, quel que soit le scénario de conduite. Des technologies telles que le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le maintien au centre de la voie, ainsi que la nouvelle aide au freinage d’urgence en marche arrière, contribuent à rendre la conduite plus intuitive et moins stressante.

Conduite 100% électrique

Le moteur hybride de l’Explorer combine l’autonomie et les performances d’un moteur à essence moderne avec l’efficacité et le silence d’un véhicule électrique. Ce moteur électrique permet au SUV d’offrir une capacité de conduite 100% électrique sans émission, et le conducteur peut choisir quand et comment déployer la puissance de la batterie en utilisant les modes EV Auto, EV Now, EV Later et EV Charge. Lorsque la batterie atteint son état de charge le plus bas, le moteur passe automatiquement en mode EV Auto – complétant la puissance du moteur à essence par l’assistance du moteur électrique en utilisant l’énergie récupérée pour optimiser le rendement énergétique. Pour recharger complètement la batterie à partir d’une prise traditionnelle, il faut moins de 6 heures, et à partir d’une Ford Wallbox ou d’une station de recharge compatible, il faut moins de 4 heures 30 minutes. La transmission intégrale intelligente (iAWD) optimise la motricité toutes les 10 millisecondes en analysant les données fournies par des dizaines de capteurs, notamment la vitesse, la température de l’air ambiant, l’adhérence des roues et l’état de remorquage.

Une toute nouvelle boîte de transfert à embrayage de couple électromécanique peut optimiser en continu la transmission du couple entre les roues avant et arrière en moins de 100 millisecondes pour une meilleure répartition de la puissance motrice. Tout comme la transmission automatique à 10 rapports, qui favorise encore davantage le rendement énergétique et le confort, le système de transmission intégrale intelligente (iAWD) utilise des algorithmes d’apprentissage adaptatif pour ajuster continuellement les rapports.

Le système de gestion des scénarios de route de l’Explorer hybride rechargeable s’appuie sur les modes de conduite sélectionnables pour permettre au conducteur d’adapter à la demande leur expérience de conduite aux conditions de la route, de la météo et du terrain. Chaque mode de conduite est doté d’un affichage graphique unique dans le tableau d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. Le contrôle de la descente en pente permet également d’assister le conducteur dans ces phases plus techniques sur les terrains difficiles.

Icône technologique

L’Explorer est doté de nombreuses technologies d’aide à la conduite de série, conçues pour faciliter le pilotage d’un grand véhicule, que ce soit en milieu urbain ou sur l’autoroute. L’Active Park Assist 2 permet des manœuvres entièrement automatisées dans des places de stationnement parallèles et perpendiculaires en appuyant sur un seul bouton. Cette technologie peut également aider les conducteurs à sortir des places de stationnement parallèles grâce à l’assistance au stationnement entièrement automatisée. Le système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale avertit les conducteurs qui sortent d’une place de stationnement en marche arrière des véhicules qui pourraient passer derrière eux. Introduite pour la première fois, la technologie d’assistance au freinage en marche arrière utilise un radar, des caméras et des capteurs à ultrasons pour détecter un objet sur la trajectoire du véhicule, et peut appliquer les freins automatiquement pour éviter une collision imminente lorsque le véhicule fait marche arrière à une vitesse comprise entre 1,5 km/h et 12 km/h. Une caméra 360° est également disponible de série.

Le système de prévention de collision avec freinage automatique d’urgence, incluant la détection piétons, même la nuit, peut détecter les personnes et les cyclistes qui se trouvent sur la route ou à proximité, ou qui peuvent couper la trajectoire du véhicule, et appliquer automatiquement les freins si elle détecte une collision potentielle et que le conducteur ne réagit pas aux différents avertissements.

L’expérience à bord est enrichie par le pack d’aides à la conduite Co-Pilot360, dont le Régulateur de vitesse Adaptatif avec Stop & Go, la reconnaissance des panneaux de circulation ou encore le maintien au centre de la voie. « Il ne s’agit pas de remplir le véhicule avec de la technologie pour le plaisir de la technologie », a déclaré Torsten Wey, directeur des technologies d’aide à la conduite et de la sécurité chez Ford Europe. « Il s’agit d’améliorer l’expérience client, de rendre la conduite moins stressante et d’aider le conducteur à se sentir plus confiant au volant ». Ces technologies sont destinées à aider le conducteur à éviter ou à atténuer les effets d’un accident et ont contribué à l’obtention de la note de sécurité maximale de 5 étoiles attribuée à l’Explorer par l’autorité indépendante de crash test Euro NCAP. Fabriqués selon un procédé breveté par Ford, les longerons en acier à ultra haute résistance s’étendent sous le plancher du véhicule pour offrir une protection supplémentaire aux occupants et à la batterie lithium-ion de 13,6 kWh. Chaque élément est créé à partir d’une seule pièce d’acier laminé au dessin breveté, repliée sur elle-même avant d’être soudée.

De l’espace à revendre

L’Explorer dispose de 7 sièges confortables et spacieux pouvant accueillir jusqu’à sept adultes. Chaque passager peut notamment profiter des cinq prises de courant, deux ports USB pour les première et deuxième rangées et un système de climatisation tri-zones. La disposition des sept places est également synonyme de flexibilité maximale, avec un espace de chargement pouvant atteindre 2 274 litres en mode deux places. Les sièges rabattables avec commande électrique pour la troisième rangée permettent de convertir l’espace pour qu’il s’adapte à n’importe quelle configuration, tandis que la cabine elle-même offre 123 litres d’espace de rangement.

L’Explorer peut également être doté de sièges avant chauffants et climatisés à réglage électrique 10 positions avec mémoire et la fonction massage ; des sièges chauffants à la deuxième rangée ; un socle de recharge sans fil pour les appareils compatibles ; un volant chauffant ; des pare-soleil rétractables pour la deuxième rangée de sièges ; des vitres teintées aux deuxième et troisième rangées et un système audio premium B&O de 980 watts à 14 haut-parleurs.

L’écran tactile central de 10,1 pouces en mode portrait utilise un verre comparable à celui utilisé dans les smartphones et les tablettes, ce qui permet une interaction plus rapide et plus réactive avec le système SYNC 3.6. L’ensemble des fonctionnalités de confort et de réglage du véhicule sont paramétrables intuitivement à partir de l’écran tactile.

L’Explorer Platinum hybride rechargeable offre une interprétation distinctive de l’extérieur imposant que peut avoir un SUV et de son design intérieur contemporain. Les modèles Platinum sont dotés d’une calandre monobloc satinée ainsi qu’une finition satinée pour les barres du toit, l’applique du hayon et les garnitures des portes. A l’intérieur, le tableau de bord comprend des appliques en bois véritable.

Le Ford Explorer Platinum Hybride Rechargeable est disponible chez SCAMA pour un prix promotionnel de 800 000 Dh. Électrisant pour les mordus de la marque qui s’est embourgeoisée tout en étant dans le vent