Le numéro 2 du GNA à Moscou pour négocier une trêve durable en Libye

Alors que les combats ne cessent de ravager la Libye, le vice-Premier ministre du Gouvernement d’union nationale (GNA) qui siège à Tripoli, Ahmed Maïtik, est arrivé mercredi 3 juin à Moscou pour s’entretenir avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Selon une source diplomatique, lors des discussions, la diplomatie russe a appelé les belligérants à se mettre le plus vite possible à la table de négociations. «Ce qui est important, c’est que les parties libyennes entament des négociations et décident du sort de leur pays avec notre soutien et sous l’égide de l’Onu», a indiqué l’interlocuteur de l’agence.

Les deux parties ont notamment évoqué la perspective d’une trêve entre les forces du GNA et celles du maréchal K. Haftar, ajoute la source.

Plongée dans le chaos depuis 2011, la Libye est divisée en deux camps rivaux: d’une part le GNA dirigé par Fayez el-Sarraj et reconnu par la communauté internationale, de l’autre un gouvernement parallèle soutenu par le maréchal K. Haftar, dans l’est du pays. En avril, les troupes aux ordres du maréchal K. Haftar, commandant de l’Armée nationale libyenne (ANL), avaient annoncé leur retrait de l’accord politique qui avait conduit à la formation du GNA et le passage du pouvoir aux mains de l’armée.

Fin mai, la partie russe a mis en garde contre les éventuelles «conséquences désastreuses» de la crise libyenne qui n’a pas, selon Moscou, de solution militaire.

A rappeler que le chaos libyen a attisé l’appétit des djihadistes qui ont été mobilisés au Machrek et favorisé l’hubris de quelques puissances régionales, grandes comme mineures, que l’on retrouve impliquées directement ou non dans le conflit libyen. Ainsi, le Qatar s’est allié à la Turquie pour solder ses comptes avec l’Egypte soutenue par l’Arabie et les Emirats arabes unis… Cela sans compter l’implication plus ou moins sourde des grandes puissances.