Le pacte AUKUS critiqué par Pékin : Un vecteur de prolifération nucléaire

Le pacte de sécurité dans la zone indo-pacifique, baptisé AUKUS, signé par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, risque de provoquer l’effondrement du régime de non-prolifération nucléaire, a déclaré mardi 4 janvier Fu Cong, directeur général du département de contrôle des armements du ministère chinois des Affaires étrangères. « Nous considérons que ce sera une utilisation malveillante d’une faille dans le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), et si de nombreux pays le font, cela signifiera l’effondrement du régime de non-prolifération nucléaire », a indiqué le diplomate lors d’un point presse.

Pour Pékin, l’AUKUS, et surtout l’accord tripartite de création de sous-marins nucléaires, « est une question très grave ». Et d’expliquer que « le problème est que si ce projet est mis en œuvre, cela signifiera que les États-Unis et le Royaume-Uni, deux puissances nucléaires, remettront de l’uranium militaire à l’Australie, qui n’est pas une puissance nucléaire ».

Le diplomate chinois a en outre rappelé que le système de garanties actuel de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ne permet pas de vérifier si l’Australie n’utilisera pas les matières nucléaires pour créer des armes. Pékin insiste donc sur la mise en place d’un comité spécial au sein de l’AIEA pour étudier les conséquences juridiques, politiques et techniques de la création de l’AUKUS. « La Chine et d’autres pays sont très préoccupés par cette coopération » tripartite sur les sous-marins nucléaires qui « crée un précédent très négatif », a noté Fu Cong.

L’Australie a signé un pacte de défense et de sécurité avec les États-Uniset le Royaume-Uni à la mi-septembre. Elle a en outre annoncé la rupture d’un contrat de 56 milliards d’euros signé précédemment avec le français Naval Group et portant sur la livraison de 12 sous-marins à propulsion diesel-électrique Barracuda.

Cette décision a provoqué l’indignation de la France.

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont récemment estimé, lors de leurs récents entretiens par téléphone, que le pacte AUKUS sapait l’équilibre des forces nucléaires et faisait monter la tension dans la région.

Début décembre, les États-Unis ont confirmé que le pacte AUKUS avait été signé contre la Chine. Selon Kurt Campbell, coordinateur de l’Indo-Pacifique à la Maison-Blanche, cette alliance militaire, qui prévoit de doter l’Australie de technologies américaines pour construire des sous-marins à propulsion nucléaire, a été créée pour affirmer la présence américaine en Indo-Pacifique.