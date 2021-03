Le PAM lâche S.H. Skira: Mais pas les juifs marocains

Six membres du BP du PAM sur dix ont refusé l’adoption de S.H. Skira, ce qui a forcé le secrétaire général du PAM à faire marche arrière. Des sources informées ont expliqué cette décision par «un certain nombre de données techniques et formelles» qui empêcheront cette cooptation, en assurant toutefois que le parti resterait «ouvert aux juifs marocains».

Il y a deux semaines, Abdellatif Ouahbi avait pourtant fait part de l’intention de son parti de choisir le président de l’Association d’amitié Israël-Maroc parmi ses candidats aux prochaines élections. «C’est un citoyen marocain de confession juif et c’est son droit de se présenter aux élections. Cela n’a rien à voir avec la normalisation», a-t-il indique en faisant fi des accusations portées à l’encontre du PAM suite à ce choix. A. Ouahbi a rencontré S. H. Skira, en déplacement au Maroc, en présence de Mehdi Bensaid.