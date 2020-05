Le Parti des travailleurs brésilien veut la tête du Président Bosonaro

Le président d’extrême droite est accusé de crime de responsabilité, d’attentat contre la santé publique et de mise en danger de la vie du peuple brésilien pour sa conduite qualifiée d’« irresponsable » dans la lutte contre le Covid-19.

Au pouvoir depuis près d’un an et demi, J. Bolsonaro a adopté un mélange de politiques sécuritaires et conservatrices. Et fait tout pour minorer le danger du Covid-19. Sa présence lors de manifestations anti-démocratiques, qui réclamaient la fermeture du Congrès et le retour des militaires au pouvoir, est également critiquée par les auteurs de cette demande de destitution.

C’est le président de la Chambre des députés, Rodrigo Maia, qui doit décider s’il donne suite à cette demande. Mais les chances d’aboutir au départ de J. Bolsonaro sont limitées, comme l’admet l’ancienne présidente de gauche Dilma Rousseff, elle-même destituée en 2016. « Je ne pense pas qu’il y ait un nombre suffisant de députés pour voter en faveur de la destitution », a-t-elle déclaré.

De nombreuses enquêtes ont été lancées par la justice brésilienne à la suite d’une série de scandales de corruption, notamment à Rio de Janeiro. Au début du mois, plusieurs responsables du secteur de la santé y ont été arrêtés pour fraude lors de l’achat de respirateurs, cruciaux pour maintenir les patients en vie en salle de réanimation. La surfacturation avoisinerait les 5 millions de reals (environ 800.000 euros), selon le ministère public de Rio.

Dimanche dernier, c’est le secrétaire à la Santé du gouvernement local, Edmar Santos, qui a été limogé pour « failles dans la gestion des infrastructures de campagne pour soigner les victimes du Covid-19 », selon le gouverneur Wilson Witzel

Pour rappel, Nelson Teich, ministre de la santé a jeté l’éponge pour désaccord avec la présidence. Cet oncologue de formation avait remplacé le 17 avril le populaire Henrique Mandetta, également médecin, limogé par J. Bolsonaro après une succession de divergences affichées au grand jour dans la lutte anticoronavirus. Ce limogeage avait été accueilli dans certaines villes par des concerts de casseroles en signe de protestation. Ces mêmes scènes se sont reproduites vendredi, notamment à Rio, accompagnées de cris appelant au départ du président brésilien.