Le Patron de la BM à la COP 26 : Les enjeux du climat et du développement indissociables

Dans un blog publié sur le site de l’institution de Bretton Woods à l’occasion de la COP26 à Glasgow, D. Malpass a expliqué que “pour concrétiser cet objectif complexe, tant du point de vue du financement que de celui des projets, il faut s’appuyer sur des diagnostics d’atténuation et d’adaptation mettant en évidence la trajectoire des émissions, les principales vulnérabilités et les meilleures interventions climatiques”. A cet égard, il a évoqué les milliers de dollars du nouveau Plan d’action sur le changement climatique (CCAP) de la Banque mondiale, lancé en avril 2021. “Nous nous sommes engagés à porter notre objectif de financement climatique à 35 % du total de nos engagements dans les cinq ans à venir, aligner nos flux financiers sur les objectifs de l’accord de Paris et obtenir des résultats intégrant climat et développement”, a-t-il rappelé.

Cet engagement se concrétise à travers les annonces d’objectifs de réduction des GES via les contributions déterminées au niveau national (CDN), la décision des bailleurs de fonds et des investisseurs d’aligner leurs apports financiers sur les objectifs de l’accord de Paris, les engagements des pays et des entreprises à ramener leurs émissions nettes à zéro, ou encore l’arrêt de la construction de nouvelles centrales à charbon à l’étranger, la Chine venant d’annoncer une décision en ce sens.

Par ailleurs, dans le cadre du CCAP, la Banque mondiale s’est engagée à apporter en moyenne 25 milliards de dollars par an sur la période 2021-25 (sans compter les fonds mobilisés auprès d’autres sources), à travers des projets et des programmes à impact pour diminuer les émissions de GES, favoriser l’adaptation, réduire la pauvreté et les inégalités, et améliorer les résultats du développement. “Face à l’urgence climatique, notre stratégie est claire : passer de l’ambition à l’action”, a souligné le président de l’institution basée à Washington.