Le Patron de la CIA à Moscou : Mission impossible pour W. Burns ?

Comme le rapporte l’agence de presse TASS, Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, a rencontré le 2 novembre à Moscou William Burns, patron de la CIA, principale agence de renseignement US. «Les parties ont discuté des relations entre la Russie et les Etats-Unis», peut-on lire dans un communiqué, cité par TASS, du Conseil de sécurité russe, organe consultatif du chef de l’Etat en matière de sécurité nationale.

Il s’agissait de la première rencontre Patrouchev-Burns depuis que ce dernier a pris ses fonctions de directeur de la CIA. Leur précédent contact remonte à 2013, lorsque N. Patrouchev s’était rendu aux Etats-Unis. W. Burns était alors secrétaire d’Etat adjoint (le secrétaire d’Etat John Kerry était en tournée au Moyen-Orient à ce moment-là, N. Patrouchev a donc été reçu par son adjoint).

Selon un porte-parole de l’ambassade américaine à Moscou cité par l’AFP, le déplacement en Russie de W. Burns a eu lieu à la demande du président Joe Biden. Le directeur de la CIA y conduisait une délégation de hauts fonctionnaires pour des réunions sur deux jours. «Ils rencontrent des membres du gouvernement russe pour discuter d’une série de questions relatives aux relations bilatérales», a précisé le porte-parole. N. Patrouchev entretient des contacts réguliers avec le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan. Cette année, ils se sont entretenus par téléphone à six reprises et se sont rencontrés une fois. W. Burns a été ambassadeur des Etats-Unis en Russie de 2005 à 2008. Il a été nommé directeur de la CIA en mars 2021, devenant ainsi le tout premier diplomate de carrière de l’histoire américaine à occuper ce poste.

Le 16 juin 2021, le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain J. Biden se sont rencontrés à Genève pour des entretiens. Il s’agissait de leur première rencontre en face à face en qualité de chefs d’Etat et du premier sommet russo-américain depuis 2018. Dans une déclaration commune, les dirigeants ont souligné que les deux parties étaient déterminées à entamer un dialogue bilatéral global sur la stabilité stratégique. Ce dialogue serait significatif et vigoureux, ont-ils promis. De même, Moscou et Washington ont convenu d’entamer des consultations sur la cybersécurité, l’échange de prisonniers et le contrôle des armements.