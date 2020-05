Le patron du PAM réclame la tête du ministre de la Justice qui collectionne les gaffes

La tête de Mohamed Benabdelkader est exigée par le patron du PAM des suites de l’évolution qui a suivi la présentation au gouvernement, en mars dernier, du projet de loi 22.20 dont la paternité a été assumée par le ministre de la Justice him self.

Intervenant dans le cadre d’une réunion par visioconférence, sous le thème du « Rôle des partis de l’opposition dans la crise du Covid-19 », le SG du PAM qui n’a pas été particulièrement tendre avec le ministre de l’USFP, a aussi profité de l’occasion pour demander le retrait pur et simple dudit projet de loi. Aux yeux d’A. Ouahbi, il n’est plus question de parler du report de l’examen de ce texte, laquelle entend museler la liberté d’opinion et d’expression, mais plutôt de son abandon. Car la suggestion de report est « une insulte à l’intelligence des Marocains et à l’Histoire pour laquelle ils militent ».

Le PAM s’est opposé, dès le début, au projet de loi précité et ce, pour des raisons aussi bien de fond que de forme, rappelle le chef de file du PAM tout en exprimant son grand étonnement que des partis politiques dont les ministres ont adopté, en Conseil de gouvernement, le projet de loi 22.20, prétendent ensuite s’en dédouaner, via des communiqués. Une contradiction, assure A. Ouahbi, qui résulte du scandale suscité par le contenu fuité et qui, pour les citoyens et les observateurs, est si éloigné et si étranger par rapport à la déontologie et à l’éthique politiques.

Mauvais sort…

Le ministre de la Justice n’est pas à un malheur près. Une malencontreuse chute le force depuis quelques jours à porter un bras en écharpe en attendant qu’il se remette de cette fracture. Plus, le sort semble s’acharner contre lui puisque la Cour constitutionnelle qui vient d’invalider l’élection du député istiqlalien Mimoun Amiri pour incompatibilité avec la loi organique de la Chambre des représentants (ledit parlementaire était à la fois président d’une commune et d’un groupement de communes territoriales à Zagora), a pris cette décision tout en faisant étalage de griefs portés contre l’action du ministre de la Justice.

Les membres de la Cour affirment que la demande présentée, le 7 février 2020, par M. Benabdelkader sollicitant l’annulation de la victoire d’Amiri lors du scrutin du 7 octobre 2016 au motif d’incompatibilité n’entre pas dans le cadre de ses prérogatives. Ils soulignent qu’une telle requête doit émaner uniquement du bureau de la Chambre des représentants. Et d’expliquer que le ministre de la Justice n’est plus habilité à saisir la Cour sur de tels sujets depuis qu’il a perdu toute autorité sur le parquet général. Une séparation entrée en vigueur en octobre 2018.

L’instance note également que le ministre de la Justice «n’a pas examiné la demande qui lui a été adressée et vérifié l’authenticité des allégations sur lesquelles s’appuie son auteur pour demander l’annulation avant de renvoyer ladite demande à la Cour constitutionnelle». Voilà de quoi donner l’urticaire au ministre de l’USFP qui a été lâché jusque par ses frères socialistes.