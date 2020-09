Le péril balistique iranien nourrit les craintes US

Dans un article de Kyle Mizukami, expert dans les affaires de défense et de sécurité nationale, «le besoin de se doter de missiles balistiques dans toute guerre au 21eme siècle, en plus de la lutte historique avec l’entité sioniste, a conduit l’Iran à développer sa propre industrie de missiles», indiquant que «l’Iran a réussi à développer une nouvelle génération de missiles qui fonctionnent avec du combustible solide . Comme par exemple, le missile Shahab-3 d’une portée de 1 242 miles (2 000 km)». Et de spécifier que «la production balistique iranienne de missiles a fait un énorme bond en avant avec le déploiement de missile Sejjil de moyenne portée. Contrairement aux précédents missiles qui fonctionnent au combustible liquide, les missiles à combustible solide n’ont pas besoin d’être ravitaillés avant le lancement et peuvent être stockés prêts pour le lancement. Le missile Sejjil sur le terrain ne nécessite pas non plus de convoi d’escorte de véhicules de ravitaillement que les forces ennemies peuvent surveiller».

L’article ajoute que « les missiles Sejjil ont été testés pour la première fois en 2008, ils portent une ogive pesant entre 450 et 900 kg et ont une portée similaire à l’ancien missile Shahab 3 … Un missile appelé Sajjil 2 aurait été testé en 2009, et on parle de la production d’un nouveau missile : Sejjil 3 à trois dimensions d’une portée de 2400 miles (plus de 3800 km) ». Et souligne « l’Iran at modernisé sa flotte de missiles balistiques à courte et moyenne portée sur le champ de bataille. Le dernier « Zulfikar » est basé sur la technologie des combustibles solides. Le missile Zulfiqar peut transporter une ogive hautement explosive ou de petites munitions d’un poids de (450 kg) et d’une précision de 50 mètres. Le missile a une portée de 700 à 750 km. Bien que le missile Zulfikar ait une ogive plus petite que les Shahab 1 et 2, il est plus précis et a une plus grande portée, ce qui en fait une alternative viable aux anciens missiles à combustible liquide».

«l’Iran n’a actuellement pas de missiles balistiques intercontinentaux, toutefois est-ce possible qu’un jour les missiles de Téhéran atteignent Washington ?», s’est interrogé l’auteur qui répond en rappelant que «la Corée du Nord a prouvé que même un pays disposant de ressources limitées peut construire un programme de missiles fiable» , faisant allusion à l’ambition de l’Iran de développer des missiles intercontinentaux tels que Shahab-5 et 6, une « question qui placerait le pays sur une trajectoire de collision avec les États-Unis».

En attendant, force est de souligner que l’Iran continue à étoffer son bouclier satellitaire. Ainsi, Mohammad Jawad Azari Jahromi, ministre des Communications et des Technologies de l’information, a annoncé l’achèvement des tests sur le dernier satellite iranien «Pars 1″, livrable sous peu à l’Organisation spatiale iranienne en vue de son lancement.

Lors de la cérémonie de présentation des équipements high-tech d’information, qui s’est tenue à l’Institut de recherche sur les technologies de l’information et des communications, M.Azari Jahromi a déclaré: « les test sur les capacités du satellite « Pars 1″,un des satellites de télédétection le plus avancé du pays, sont terminés ». Précisant que des experts, des scientifiques et des chercheurs de l’Institut iranien de recherche spatiale travaillent également à la conception et à la construction du satellite de communication Nahi.