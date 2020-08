Le pétrolier arraisonné par l’Iran dans le détroit d’Ormuz relâché

Le Commandement central de l’armée américaine (CENTCOM) a publié, mercredi 12 aout, une vidéo en noir et blanc montrant un hélicoptère près d’un grand navire. Et écrit sur Twitter: « Aujourd’hui, dans les eaux internationales les forces iraniennes, dont deux navires et un hélicoptère iranien « Sea King », ont doublé et arraisonné un navire nommé « Wila”. L’Iran n’a pas encore commenté cette interception.

Le pétrolier battant pavillon libérien accoste actuellement près du port de Khorfakkan aux Émirats arabes unis.

Un responsable US, requérant l’anonymat, a déclaré que « les événements se sont déroulés près du détroit d’Ormuz et que les forces iraniennes ont finalement libéré le navire ». Et d’ajouter : « l’armée américaine n’avait participé en aucune manière à l’affaire, elle s’est contenté de suivre de près la situation ».

Les tensions se sont intensifiées entre l’Iran et les États-Unis l’année dernière, à la suite du retrait unilatéral des USA de l’accord sur le nucléaire conclu entre l’Iran et le groupe des 5+1 en 2015. Plus récemment, les forces navales US ont intercepte un navire iranien qui revenait de Chine avec une cargaison de composants pharmaceutiques.

En juillet 2019, l’Iran a brièvement détenu un pétrolier battant pavillon britannique dans le Golfe après que la Grande-Bretagne eut saisi le pétrolier iranien Grace 1, l’accusant de violer les sanctions contre la Syrie.