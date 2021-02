Le PJD entre en danse en prévision des échéances électorales

Barré par Saad Eddine El Othmani, également patron de l’Exécutif, le PJD s’est déclaré contre la modification du quotient au motif que cela représenterait «un recul et une rupture avec l’esprit des exigences constitutionnelles encadrant le choix démocratique et la logique électorale solide». «C’est une discordance qui contredit ce qui est en place dans les autres expériences démocratiques», plaide le secrétariat général.

Aux yeux de la direction du PJD, «le pari de crédibilité politique est l’un des plus importants pour les prochaines élections, avec ce que cela signifie en termes d’importance de mettre en place des institutions crédibles qui renforcent la confiance dans la faisabilité de la participation électorale, et ce qui en résulte de renforcement conséquent des organes des partis et des rôles constitutionnel, représentatif et d’encadrement qu’ils jouent». Elle affirme également sa «volonté de gérer consensuellement tout ce qui concerne les prochaines élections tant que cela se fait dans le cadre du renforcement du choix démocratique et de la préservation des acquis».

De la sorte, la formation islamiste a choisi de faire cavalier seul à l’heure où les autres formations politiques représentées au Parlement sont unanimes pour revendiquer la modification de la base de calcul du quotient électoral. La bataille politique promet des étincelles sur ce champ-là. En attendant d’autres.