Le PJD nie tout lien avec l’Imam franco-marocain arrêté en France

Le Franco-marocain placé en garde à vue dans l’affaire de l’enseignant retrouvé décapité près d’un collège des Yvelines, n’est pas un militant du PJD. C’est ce que la section de la formation islamiste à Paris affirme dans un démenti publié dimanche 18 octobre sur le site officiel de la formation islamiste. «Pour éclairer l’opinion publique, nous assurons que l’intéressé n’est pas un membre de la branche du parti en France et n’a aucun lien avec le Parti de la Justice et du Développement», assure le communiqué qui fait office de mise au point. Car la veille, des médias avaient avancé, depuis le Maroc, que Abdelkrim Sefrioui serait un adhérent du PJD. La section parisienne du parti indique, dans sa réaction, que la publication en ligne arabophone est «spécialisée dans le mensonge et la calomnie envers le Parti de la Justice et du développement, de ses dirigeants, de ses ministres et de ses électeurs».

A. Sefrioui , figure connue de l’islam radical, fait partie des neuf personnes en garde à vuedans l’enquête sur la mort d’un enseignantà Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, a appris le service police-justice de franceinfo samedi 17 octobre.

Interpellé samedi à Evry avec sa compagne, ce fiché au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste) depuis plusieurs années, interpelle les enquêteurs ? Ces derniers veulent savoir s’il a pu jouer un rôle dans le passage à l’acte de l’assaillant surtout qu’il avait accompagné le père d’une élève qui avait lancé une mobilisation virulente contre l’enseignant, après un cours sur la liberté d’expression, où deux caricatures de prophète Mohammed ont été montrés aux élèves. Les deux hommes avaient été reçus par la principale du collège Le Bois-d’Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, et lui avaient demandé le renvoi du professeur.

A. Sefrioui a été remarqué par ses « prêches » antisémites à la sortie des mosquées qu’il juge « infidèles », c’est à dire qu’il estime trop complaisantes avec l’Etat d’Israël. Il appelle aussi depuis des années à des actions violentes contre « l’islam de France ».

En 2004, il fonde le collectif propalestinien Cheikh Yassine (du nom du fondateur du Hamas, tué par l’armée israélienne en 2004). A. Sefrioui s’en prend alors violemment à l’imam de la grande mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, et aussi à Hassen Chalgoumi, l’imam de Drancy (Seine-Saint-Denis), qu’il a contraint à quitter sa mosquée, objet de tensions permanentes. En juillet 2014, il avait participé à Paris à des manifestations pro-Gaza, en scandant des slogans à la gloire du Hamas et du Jihad islamique.

A. Sefrioui a fait aussi partie du bureau de campagne de Dieudonné en 2006, lorsque celui-ci envisageait une candidature à l’élection présidentielle. Dans ce bureau se sont côtoyés des militants d’extrême droite, des négationnistes et des islamistes radicaux.

Quel rôle a -t-il joué dans l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine ? C’est ce que tentent de comprendre les enquêteurs. Il a en tous cas attisé les tensions: dans une vidéo où il se présente comme « membre du Conseil des imams de France » et tournée par le père de l’élève, on l’entend déclarer qu’« Emmanuel Macron a attisé la haine contre les musulmans » et que l’enseignant « est un voyou ».