Le plaidoyer du Président de la CGEM pour la relance

Après les salamalecs de circonstance, Chakib Alj, a rappelé la synergie entre les secteurs public et privé qui travaillent dans le cadre d’un partenariat fort et franc et qu’il souhaite encore plus solide pour dépasser cette crise avec le moins de dégâts possibles. Dans cette perspective, le Patron des patrons a relevé que la relance économique ne peut être effective que si la Loi de Finances 2021 tient compte des besoins vitaux de l’Entreprise. A ce titre, C. Alj a rappelé que la CGEM a formulé de fortes recommandations pour l’élaboration de ce PLF 2021, tout en étant consciente que cet exercice n’est pas facile, cette année sachant que 2019 était aussi une année extrêmement difficile.

Ainsi, le président de la CGEM a exposé les 5 priorités listées par la CGEM pour répondre aux besoins des entreprises. En haut de la liste figure le volet social qui est capital pour la CGEM et qui représente une part importante de ses recommandations. Sans la préservation des emplois et donc du pouvoir d’achat, l’équilibre économique ne pourra être maintenu. L’encouragement des recrutements et la stimulation de la demande sont aussi au cœur de ses propositions pour cette Loi de Finances 2021, et le Patronat est satisfait de voir que la Commission des Finances de la Première Chambre a non seulement retenu la mesure d’exonération de l’IR pour toute première embauche, mais elle a aussi relevé la durée du bénéfice de cette exonération à 36 mois et l’âge du salarié à 35 ans.

La CGEM a également placé le soutien des acteurs encore en activité au centre de nos préoccupations, car malgré un contexte très délicat marqué par le manque de visibilité, les entreprises se sont battues pour assumer leur responsabilité en maintenant l’emploi. Cependant, la résilience de l’économie nationale tient à la survie de ces acteurs à soutenir, plus que jamais, à travers des mesures audacieuses leur permettant de garantir un carnet de commande stable et des incitations en faveur du renforcement de leurs capacités productives actuelles. D’ailleurs, parmi les recommandations de la CGEM, on retrouve le maintien de la commande publique au même niveau qu’en 2020.

TVA et délai de paiement

En outre, l’accélération de la capitalisation des entreprises est plus qu’une exigence. C’est une nécessité, affirme C.Alj pour qui faire émerger une nouvelle génération d’entreprises solides et compétitives capables de porter les projets industriels, notamment ceux de substitution aux importations et le “Made in Morocco”, passe par l’allègement des conditions de structuration et d’apports en capital. La CGEM salue à ce titre la mesure adoptée par la Commission des Finances qui acte la réduction du droit d’enregistrement de 1 à 0,5% pour les actes de constitution ou d’augmentation de capital des sociétés.

Par ailleurs, elle est dans l’attente de l’approbation de la proposition relative à la suppression des droits d’enregistrement sur les opérations de financement des entreprises. C. Alj a également interpellé le ministre sur un sujet d’une importance majeure pour les chefs d’entreprises ; celui de la TVA. Tout en se disant conscients que les ressources de l’État vont baisser cette année en raison de la pandémie, le remboursement des crédits TVA et des excédents d’impôts est un dû de l’Etat aux entreprises, affirme le Patron des patrons. Le renforcement des structures financières des entreprises devra être fait dans un premier temps par la récupération de ces créances, y compris celle envers l’État. Ce qui permettra aux entreprises de résorber le manque de liquidité auquel elles font face depuis des mois et d’honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs parties prenantes, à savoir fournisseurs et salariés. Voilà pourquoi aux yeux de la CGEM, la mesure à déployer en priorité pour l’année 2021 est l’amorce de la réforme de la TVA. Cette mesure n’est pas traduite dans le PLF alors qu’il s’agit d’un préalable au développement d’écosystèmes nationaux.

Un autre chantier important rappelé aussi par le Président de la CGEM a trait, lui, aux délais de paiement. Un problème que la pandémie n’a fait qu’accentuer. En effet, les résultats de la troisième édition du Baromètre de la CGEM ressortent un allongement de 53 jours du délai supplémentaire moyen. La CGEM a avancé sur ce dossier, dans le cadre de l’Observatoire des Délais de Paiement, pour que soient mises en place des sanctions pécuniaires pour tout retard dans les paiements de ces créances. Il y a, en effet, urgence de déployer une solution à même de résoudre, une fois pour toute, cette problématique majeure.

Enfin, en ces temps difficiles, il est nécessaire pour le président de la CGEM de renforcer la confiance avec l’Administration à travers une simplification des relations actuelles et une révision des procédures de contrôles, dans le but de permettre à l’entreprise de se concentrer sur sa mission première de création d’emploi et de valeur.