Le Polisario gêne la Minurso : J-P. Lacroix l’affirme depuis Madrid

«Depuis un an et demi, nous avons constaté une tension plus élevée sur le territoire, en partie à cause de cette impression qu’il n’y avait pas de progrès et d’efforts», a reconnu J-P. Lacroix. La nomination de Staffan de Mistura au poste d’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental a réussi «à faire baisser cette tension dans le territoire», a-t-il noté. Tout en précisant que «la situation reste fragile et a un impact sur la MINURSO».

Nonobstant les obstacles, le diplomate français a tenu à préciser que son organisation «mène une opération pour surveiller la situation sécuritaire au Sahara occidental et nous sommes décidés à accomplir notre mandat».

J-P. Lacroix a fait un déplacement à Madrid où il a eu des entretiens avec José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères.

Par ailleurs, l’ONU a apporté un démenti aux informations ayant circulé sur l’acquisition d’une maison à Laayoune par le général Russe Alexander Ivanko, représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO.

«Je veux corriger, ce qui a été rapporté par erreur la semaine dernière. Le représentant spécial de la Mission des Nations unies au Sahara occidental (MINURSO) n’a pas acheté de maison à Laayoune, comme l’ont rapporté à tort plusieurs médias», a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, lors de son brief du mardi 31 mai. Il s’agit-là d’un démenti cinglant apporté aux médias marocains qui avaient rapporté, il y a quelques jours de cela, cette information qui s’est vite révélée être un tuyau crevé.

A. Ivanko a été choisi le 27 août 202 par Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, pour succéder au Canadien Colin Stewart dont le mandat était arrivé à échéance.