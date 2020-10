Le Polisario menace la Minurso à El Gueguerate

Trop, c’est trop. Après avoir paralysé une semaine durant le trafic des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie, les séparatistes du Polisario qui campent au niveau du passage d’El Guerguerate exigent plus que le blocage du seul passage terrestre qui relie le Maroc à l’Afrique. Y compris l’interdiction des rondes effectuées dans la région par les éléments de la Minurso.