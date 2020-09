Le Polisario s’agite de nouveau à El Guergurate

La première réaction des séparatistes au dernier rapport élaboré par le Patron de l’ONU n’aura pas été longue à attendre. Et c’est vers le passage stratégique d’El Guerguerate que la contre-offensive du Polisario a été signée via un groupe de séparatistes décidés à perturber le trafic entre le Maroc et la Mauritanie. Antonio Guterres a réaffirmé que le dossier du Sahara occidental est une «question de décolonisation» examinée par l’Assemblée générale des Nations unies et le Conseil de sécurité.

Prise de court, la MINURSO a envoyé lundi après-midi ses émissaires pour dialoguer avec le groupe de Sahraouis qui exige de l’ONU de «mettre un terme au pillage des ressources du Sahara occidental par le Maroc».

Il y a lieu de rappeler que le Front séparatiste qui a protesté dernièrement contre le lancement par le Maroc d’un projet de construction d’une centrale d’énergie renouvelable à Dakhla, a multiplié ses « ruades » en cherchant à mettre à exécution le plan élaboré par sa direction pour occuper les « lieux libérés » qui jouxtent le mur de défense dressé par les FAR contre les incursions. Plus, à Tifariti, des transferts des compétences administratives dépendant du Front auraient été réalisées au même titre que le renforcement des dispositifs de défense.

Pour l’instant, le Maroc n’a pas encore réagi face aux gesticulations du Polisario, ni les responsables de l’ONU ne l’ont encore fait. Pourtant, Rabat avait affirmé à maintes reprises que les décisions prises par les séparatistes dans la zone de « no mans land » tombent sous le coup du casus belli.

L’affaire d’El Guerguerate mérite, sans le moindre doute, une action concertée entre Rabat et Nouakchott pour mettre un terme définitif au droit à la libre circulation des personnes et des marchandises entre les deux pays souverains. Le fil diplomatique grésillera-t-il pour l’occasion alors que le nouveau pouvoir mauritanien maintient la même attitude à l’endroit des séparatistes ?