Le Polisario s’agite non loin du mur de défense marocain 

Le Polisario met à profit le passage à vide généré par la pandémie de la Covid-19 en envisageant d’étendre son projet de « peuplement » à toutes les localités se situant à l’Est du mur de sécurité. «L’affirmation de la souveraineté de l’Etat sahraoui exige aussi des mesures et des décisions pour édifier d’autres endroits dans les territoires libérés», a entonné B. Ghali qui n’est plus en odeur de sainteté parmi les siens. A travers cette nouvelle ruade, c’est la quête d’une légitimité perdue qui est ainsi recherchée.

N’empêche, au lendemain du discours de B. Ghali, une délégation « ministérielle » et militaire est arrivée à M’Heriz et, chemin faisant, fait escale à Mijek et à Bir Lahlou que le Polisario considère comme sa «capitale». Objectif «la consolidation de la souveraineté sahraouie dans les territoires, c’est-à-dire une présence administrative plus importante et meilleure de la RASD, et d’autre part des efforts concrets pour rendre la vie du peuple sahraoui digne : c’est-à-dire des services sociaux plus nombreux et meilleurs pour la population dans les territoires libérés», a déclaré à EFE Mohamed Zrug, « diplomate » sahraoui intégré au projet. A ses yeux, le projet de peupler ces zones a aussi «une lecture politique claire». C’est une «manifestation du rejet du Polisario du blocage existant qui s’oppose à une solution juste et légale de la question sahraouie», a-t-il expliqué.

Installer la population des camps de Tindouf dans les «territoires libérés» est «la solution la plus souhaitée par tout le monde que l’autre option qui existe toujours, consistant à recourir à la résistance», a-t-il révélé.

Le Polisario n’est pas à une première opération près de même envergure. Le 23 avril dernier, une délégation de la direction du Front conduite par Mohamed Lamine El Bouahli, «ministre-conseiller à la présidence» et «chef de l’armée de réserve» avait d’ailleurs effectué une visite d’inspection dans toutes les localités situées à l’Est du mur de sécurité devant accueillir la population sahraouie. Un fait assez singulier qui a mis la puce à l’oreille de l’instance onusienne.

Dans sa résolution 2414, adoptée le 27 avril 2018, le Conseil de sécurité s’est dit «préoccupé par le fait que le Front Polisario a annoncé qu’il prévoyait de déplacer des fonctions administratives à Bir Lahlou et lui demande de s’abstenir de se livrer à de tels actes déstabilisateurs». Un appel visiblement ignoré par le mouvement séparatiste qui vient d’être dopé par l’Algérie en le dotant de nouvelles livraisons en armes et munitions.

Comme en avril dernier, le Maroc et les Nations unies n’ont pas encore réagi à la relance du Polisario de son projet de peupler les zones à l’Est du mur de sécurité. Mais cela ne saurait tarder au regard des enjeux que ce développement suscite déjà.