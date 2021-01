Le Polisario veut impliquer la Tunisie dans le dossier saharien

Le président de la République de Tunisie, Kais Saied, préside la première réunion de haut niveau du Conseil de Sécurité intitulée « Les défis du maintien de la paix et de la sécurité internationales dans les contextes fragiles », a rapporté l’agence TAP. Kais Saied prononcera un discours par visioconférence. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, d’autres présidents ainsi que des chefs du gouvernements et des ministres des pays membres prendront également la parole.

Bien que l’ambassadeur, représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies et président du Conseil de sécurité pour le mois en cours, n’ait pas abordé le dossier saharien lors de sa présentation du programme de travail du conseil lors de la présidence tournante de son pays, les séparatistes s’appuient sur le rapprochement tuniso-algérien pour être défendus au CS, selon des sources médiatiques algériennes. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que sa première conversation téléphonique une fois de retour dans son pays a été avec le président tunisien et il exprimé son intention de se rendre en Tunisie le plus tôt possible.

Contrairement à un certain nombre de pays arabes et islamiques, la Tunisie qui affiche sa neutralité en jouant sur un équilibrage subtil de ses positions entre Rabat et Alger, n’a pas pris position dans l’affaire de Guerguerate. En tout cas, le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger lorsqu’il avait désavoué des déclarations d’Ahmed Wanis, ancien responsable de la diplomatie tunisienne. Au micro d’une une radio privée, A. Wanis avait critiqué le rôle déstabilisateur de l’Algérie dans l’évolution de la situation au Sahara.