Le port de Beyrouth soufflé, le Liban a vécu son Hiroshima 

Les déflagrations ont été entendues dans plusieurs secteurs de la ville et ressentis jusqu’à… Chypre, à 240 km de là. Pour nombre d’observateurs, le Liban a vécu son Hiroshima. Les puissantes déflagrations auraient été provoquées par 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium non sécurisées stockées au niveau du port, a annoncé le Premier ministre Hassan Diab.

Le dernier bilan serait d’au moins 100 morts et plus de 4 000 blessés a indiqué mercredi la Croix-Rouge libanaise. Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de Covid-19, sont saturés. Et comme un drame n’arrive jamais seul, entre 250 000 à 300 000 personnes se retrouvent sans domicile dans la capitale libanaise, a indiqué le gouverneur de la capitale Marwan Abboud, estimant le coût des dommages à plus de trois milliards de dollars. « J’ai fait un tour dans Beyrouth, les dommages peuvent s’élever à entre trois et cinq milliards de dollars », a indiqué à l’AFP le gouverneur, précisant toutefois qu’il attendait une évaluation des experts et des ingénieurs. « Près de la moitié de Beyrouth est détruite ou endommagée », a-t-il estimé.

La capitale libanaise, déclarée ville « sinistrée », s’est réveillée sous le choc, après ces explosions d’une telle puissance qu’elles ont été enregistrées par les capteurs de l’institut américain de géophysique (USGS) comme un séisme de magnitude 3,3. Dans l’épicentre de l’explosion, dont le souffle a été ressenti jusque sur l’île de Chypre, le paysage reste apocalyptique : conteneurs tordues, voitures calcinées, sol jonché de valises et de papiers provenant des bureaux avoisinants, soufflés par l’explosion. Même des Casques bleus ont été grièvement blessés à bord d’un navire amarré dans le port, selon la mission de l’ONU au Liban. Des secouristes, épaulés par des agents de sécurité, ont cherché toute la nuit des survivants ou des morts coincés sous les décombres.

Le Premier ministre Hassan Diab a décrété mercredi jour de deuil national et a promis que les responsables devraient « rendre des comptes ». Le gouvernement pointe du doigt une cargaison de nitrate d’ammonium stockée « sans mesures de précaution » sur le port. « Il est inadmissible qu’une cargaison de nitrate d’ammonium, estimée à 2 750 tonnes, soit présente depuis six ans dans un entrepôt, sans mesures de précaution. C’est inacceptable et nous ne pouvons pas nous taire », a déclaré le Premier ministre devant le Conseil supérieur de défense, selon des propos rapportés par un porte-parole en conférence de presse.

Le nitrate d’ammonium, substance qui entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d’explosifs, est un sel blanc et inodore utilisé comme base de nombreux engrais azotés sous forme de granulés, et a causé plusieurs accidents industriels dont l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, en 2001.

De nombreux pays ont proposé de l’aide au Liban, France, USA, Russie, Turquie, Iran, pays arabes… Tous apportent leur soutien au pays du Cèdre atteint dans son coeur économique.

Ce drame survient alors que le Liban connaît sa pire crise économique depuis des décennies, marquée par une dépréciation monétaire inédite, une hyperinflation, des licenciements massifs et des restrictions bancaires drastiques.