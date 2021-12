Le port de Lattaquié attaqué une deuxième fois : Damas pourrait riposter…

« Vers 03h21, l’ennemi israélien a mené une agression aérienne avec plusieurs missiles en direction de la Méditerranée (…) ciblant le parc à conteneurs du port de Lattaquié », a notamment rapporté l’agence de presse syrienne SANA, en citant une source militaire.

Ces bombardements ont causé « des dégâts matériels significatifs » et entraîné des incendies, toujours selon l’agence. Les travaux sont toujours en cours pour éteindre les incendies et préciser les résultats de cette agression.

Le 7 décembre dernier un raid aérien avait visé une cargaison d’armes iraniennes dans le même port, non loin d’ailleurs de la base russe de Tartous où sont déployés, pourtant, des missiles S-400 dont l’armée syrienne n’est toujours pas dotée. C’était la première fois que ce port était attaqué par l’armée israélienne.

Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien depuis le début de la guerre civile en 2011. Les objectifs visés sont essentiellement des positions des forces soutenues par l’Iran et le Hezbollah libanais mais également des cargaisons d’armes. Selon le Washington Post l’aviation israélienne aurait attaqué à au moins deux reprises des dépôts d’ « armes chimiques » en Syrie.

Israël qui se refuse de commenter les frappes menées contre son voisin du nord, avait proclamé à plusieurs reprises qu’il ne permettrait pas à l’Iran d’étendre son influence en Syrie.

Cette frappe jugée douloureuse par nombre d’observateurs pourrait conduire à des représailles significatives. Surtout que Moscou, allié principal de la Syrie, est excédé par la pression militaire israélienne et que les autres soutiens de Damas avaient mis en garde Tel-Aviv de persister dans ses attaques.