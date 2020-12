Le portail « www.almoukawala.gov.ma » qui regroupe et consolide les liens électroniques des différentes institutions et plateformes dédiées à l’écosystème entrepreneurial, offre également une multitude d’informations et fonctionnalités spécialement conçues pour l’entrepreneur telles que le calendrier des évènements majeurs liés à l’entreprenariat, l’actualité économique, la foire aux questions et le glossaire de l’entreprenariat. S’exprimant lors d’un webinaire consacré au lancement de cette nouvelle plateforme, Nouaman Al Aissami, adjoint au directeur chargé du pôle financier à la Direction du trésor et des finances extérieures du ministère, a indiqué que la conception et la mise en œuvre de ce projet est le fruit de la collaboration et la mobilisation des différents partenaires publics et parties prenantes, actifs dans le domaine de l’entrepreneuriat, notamment la coopération technique allemande – GIZ, qui a appuyé le ministère dans la réalisation de ce portail. Cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la dynamique englobant l’ensemble des réformes en matière d’appui à l’entrepreneuriat engagées durant les dernières années, a-t-il fait observer, mettant en avant les nombreux programmes mis en place ainsi que les efforts publics déployés en matière de soutien à l’entrepreneuriat.

Cette nouvelle plateforme vient ainsi regrouper et présenter, sous un format simple et structuré, l’ensemble des offres d’appui public aux entrepreneurs y compris, les subventions, les garanties, les prêts, les avantages fiscaux et les procédures douanières, a-t-il précisé.

Pour sa part, Hicham Talby chef de division du financement sectoriel et de l’inclusion financière au ministère, a relevé que ce portail vise principalement à consolider et regrouper l’ensemble des instruments d’appui et de financement des entreprises, dans l’objectif de contribuer à faciliter la prise de décision relative à l’investissement pour les porteurs de projets.

A travers un moteur de recherche simple, ce nouveau dispositif permet aux utilisateurs d’accéder à une information pertinente, moyennant une série de questionnements, conformément aux besoins spécifiques et aux profils de chaque porteur de projet. Il contribue aussi à les orienter face à la multiplicité d’informations et d’instruments mis à leur disposition, a-t-il ajouté.

De son côté, Angelika Frei-Oldenburg, conseillère technique principale du programme d’Appui aux très petites, petites et moyennes entreprises (TAM III) de la coopération technique allemande – GIZ, a fait état des nombreuses réformes et stratégies nationales soutenues dans le cadre du projet TAM III, ayant pour objectif commun de renforcer les services d’accompagnement et d’améliorer l’accès au financement des TPME marocaines.

C’est dans ce cadre que le programme TAM III a soutenu la mise en place de ce Portail, qui a été conçu en se basant sur une démarche « participative » incluant l’ensemble des acteurs concernés par l’entrepreneuriat, a-t-elle souligné, relevant que ce portail s’adresse aux différentes catégories d’entreprises, dont notamment les coopératives, en mettant à leur disposition un recueil de services d’appui, compilé et structuré par catégories. Le webinaire de lancement de ce portail, qui s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre des actions de promotion de l’investissement privé et de soutien à l’entreprenariat notamment, le « Programme intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat », a été l’occasion également de diffuser l’application mobile du portail (Almoukawala) téléchargeable sur Play Store (Android) et App Store (IOS) et de présenter l’édition 2020 du « Recueil annuel des instruments d’appui à l’entreprenariat », ainsi que de la capsule institutionnelle du Portail.