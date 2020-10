Le pouvoir de Moustafa al-Kazimi à l’épreuve de la contestation irakienne

A Bagdad, sur le pont al-Joumhouriya, qui sépare Tahrir de la Zone verte où siègent les autorités irakiennes et l’ambassade américaine, des dizaines de jeunes ont tenté de prendre d’assaut les trois barrages de béton installés par les forces de l’ordre. Ils jetaient des pierres tandis que les policiers répondaient par des tirs de grenades lacrymogènes et assourdissantes.

Des jeunes brûlaient également des pneus, tandis que le calme régnait sur la place elle-même, de même que sur le pont Senek, menant à la Zone verte et à l’ambassade d’Iran.

Dans la ville sainte chiite de Kerbala, où l’an dernier déjà le mouvement était nocturne, de jeunes manifestants ont jeté jusque tôt lundi matin des pierres sur des policiers aux boucliers métalliques et longues matraques, qui les leur renvoyaient. Des tirs, visiblement en l’air ayant retenti du côté des forces de l’ordre, ont fait brusquement refluer les protestataires, a constaté un correspondant de l’AFP.

A Nassiriya (sud), bastion historique des révoltes en Irak, des centaines de manifestants sont restés jusque tard dans la nuit sur l’emblématique place Habboubi, chantant l’hymne national et scandant des slogans appelant à maintenir un mouvement pacifique. Dans la même région, à Diwaniya, de jeunes manifestants ont brièvement incendié dans la nuit des pneus dans les rues du centre-ville, alors qu’à al-Hilla, des heurts ont également eu lieu avec les forces de l’ordre.

Dimanche, des milliers d’Irakiens ont défilé à travers le pays pour marquer le premier anniversaire de la “révolution d’octobre”, mouvement social inédit dans le pays réclamant notamment une réforme du pouvoir et une amélioration des conditions de vie. Cette contestation, éclipsée par les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis puis par la pandémie de Covid-19, s’était soldée par près de 600 morts et 30.000 blessés.

Ces heurts sont un test pour le nouveau Premier ministre Moustafa al-Kazimi qui n’a cessé de répéter aux troupes de faire preuve de retenue alors que son prédécesseur est toujours conspué dans la rue pour la répression sanglante de l’an dernier. L’Irak qui vit à crédit peine à dégager une sortie consensuelle susceptible de rééquilibrer les pouvoirs et de relancer l’économie toujours asphyxiée par des années de guerre.