Le pouvoir malien peine à convaincre ses opposants

Au sein du M5, le mouvement de contestation du 5 juin, les discussions ont été intenses une bonne partie de la journée de mardi. Faut-il ou non rencontrer le chef de l’État qui appelle au dialogue depuis son allocution à la nation dimanche soir ? Parmi les membres du mouvement qui rassemble à la fois société civile, religieux et opposants politiques, les avis étaient partagés. Mais après la réunion du Comité stratégique, en début d’après-midi, le M5 a tranché dans le vif. Aucun élément ne s’est présenté au centre des congrès où le chef de l’État avait invité les forces vives pour tenter d’apaiser la tension qui secoue le pays.

Devant un parterre d’invités restreint et dans un discours d’une trentaine de minutes, le président IBK a promis sur le front politique « d’engager des consultations pour la formation d’un gouvernement d’union nationale ». Il s’est également prononcé sur la Cour constitutionnelle, accusée d’avoir « tripatouillé les résultats des élections législatives dans certaines localités » : « elle a donné le meilleur d’elle-même », a assuré le chef de l’État, reconnaissant toutefois que « l’interrogation est permise ». Sur le front social, l’article 39 sera finalement appliqué pour les enseignants ce qui « mettra fin à la crise scolaire », espère le chef de l’État.

Les enseignants qui enchaînent les grèves réclament l’application de cet article qui consacre des augmentations de salaire, depuis la signature d’un accord avec le gouvernement en 2019. L’application de l’article 39 était réclamée depuis sept mois par le secteur de l’éducation, en crise depuis 2016. Adama Fomba, l’un des porte-parole des syndicats de l’Éducation se réjouit mais reste prudent.

Le président malien IBK a donné des nouvelles plutôt rassurantes sur Soumaïla Cissé, leader de l’opposition malienne enlevé fin mars dernier dans la région de Tombouctou, alors qu’il était en campagne électorale. « Il est en vie et nous avons des preuves de vie » a-t-il notamment déclaré. « Des efforts sont en cours pour obtenir sa libération dans les plus brefs délais. Nous savons qui sont ses ravisseurs », avec lesquels « les contacts sont établis ».

Rassurant, le chef de l’État malien n’est pas au bout de ses peines. Surtout que les opposants du M5 entendent maintenir la pression sur le pouvoir qui peine à rassurer. Non seulement sur les plans économique et social, mais aussi politique et sécuritaire. Le retour de l’État dans le Nord malien, abandonné aux trafiquants et djihadistes, n’est pas aussi fort que l’exige la situation. Voilà pourquoi le M5 place les engagements du pouvoir dans «la zone grise».