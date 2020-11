Le pouvoir s’ouvre à l’opposition en Côte d’Ivoire, mais…

C’est à l’hôtel du Golf qu’H K Bédié a rencontre A Ouattara, en présence de Gaston Ouassenan Koné, vice-président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), et de Fidèle Sarassoro, directeur de cabinet du chef de l’État. « Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère pour tous les deux, et pour tous les Ivoiriens », a déclaré le président ivoirien réélu à l’issue de cette rencontre, sans donner pour le moment davantage de détails sur le contenu des discussions.

Le chef de l’État a indiqué qu’il s’agissait d’abord de « rétablir la confiance » et que le « dialogue a bien démarré ». Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et représentant de l’opposition n’a pas été plus loquace. La rencontre d’aujourd’hui « a permis de briser le mur de glace, le silence », s’est-il contenté d’indiquer, et que de nouveaux entretiens étaient prévus dans les prochains jours. D’ici là, H K Bedié annonce qu’il va « faire le point » sur la suite avec le reste de l’opposition ce vendredi à midi. L’atmosphère politique reste lourde après l’arrestation de plusieurs personnalités du PDCI et le blocus de la résidence d’H K Bédié. Si le blocus a été levé, force est de souligner que la liste des revendications de l’opposition rendue publique mercredi, appelle à la levée du blocus des résidences des leaders de l’opposition – ils sont six à avoir ainsi été empêchés ces derniers jours ; la libération de tous les responsables et militants de l’opposition, Maurice Guikahué, le numéro deux du PDCI, et Pascal Affi N’Guessan, le président du FPI-légal ; la levée des poursuites judiciaires… Pas moins d’une vingtaine de dirigeants politiques sont poursuivis pour « rébellion contre l’autorité de l’État », mais aussi pour « meurtres » ou terrorisme.

Juste avant la rencontre, l’UDPCI de Mabri Toikeusse a publié un communiqué semant le doute sur le bien-fondé de ce rapprochement entre les deux dinosaures de la politique ivoirienne : « ouvrir un simulacre de dialogue politique pour mieux étouffer et diviser l’opposition », écrit le secrétaire général de ce parti. H K Bédié a du reste bien compris les risques de divisions qui pèsent désormais sur l’opposition. Dès la fin de la rencontre avec A Ouattara, il a proposé à tous les représentants de partis politiques d’opposition de « faire le point sur leurs attentes et leur vision de l’avenir ». Et ce, lors d’un rendez-vous prévu ce vendredi. Encore faut-il que les poids lourds de l’opposition puissent être disponibles car ils sont soit en exil, soit en prison, soit en fuite.

Depuis l’annonce de la candidature d’A Ouattara début août, les violences politiques et communautaires ont fait, selon un bilan officiel publié mercredi, au moins 85 morts dont 31 depuis l’élection.