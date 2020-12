Le Président du CNP salue l’engagement palestinien du Maroc

Salim Al-Zaanoun, président du Conseil national palestinien, a salué les positions constantes et de principe du Maroc en faveur de la cause palestinienne.

« Il n’est pas étrange au Royaume et au peuple marocain dans toutes ses composantes, de poursuivre leur soutien et leur engagement enraciné envers la cause de leurs frères en Palestine, quelles que soient les circonstances », a affirmé le président du CNP, cité dans un communiqué de la Chambre. Ces positions ont été démontrées, a-t-il ajouté, à travers « une série de manifestations de solidarité officielles, populaires, syndicalistes et partisanes dans diverses régions et villes du Maroc frère, célébrant la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien ».

Se félicitant de la position centrale dont jouit la cause palestinienne au Maroc, Salim Al-Zaanoun a relevé que « le monde n’accepte pas la version israélienne ou la politique de facto, mais plutôt la nécessité de se conformer aux conventions et décisions internationales qui reconnaissent le peuple et l’État de la Palestine, dont la question d’Al-Qods dans ses dimensions religieuse, spirituelle, culturelle, civilisationnelle et politique ».