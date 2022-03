Le Président israélien accueilli à bras ouverts à Ankara : A Gaza, stupeur et indignation…

Le Hamas a exprimé son regret pour « ces visites à nos frères dans les pays arabes et islamiques, que nous considérons comme une profondeur stratégique pour notre peuple palestinien et sa cause juste et nationale ». Dans sa déclaration, le Hamas a réitéré « le rejet de toute forme de communication avec notre ennemi qui viole nos droits et poursuit son siège et son agression contre notre peuple dans la bande de Gaza ».

De son côté, le Jihad islamique a dénoncé l’accueil de Herzog en Turquie, soulignant que « cette visite intervient sur fond de l’escalade agressive sioniste menée contre notre peuple à Al-Quds, des plans de l’ennemi visant à judaïser les lieux saints et à profaner la mosquée bénie d’Al-Aqsa. Cet accueil représente un parti pris envers l’ennemi face au jihad du peuple palestinien ». Pour cette mouvance palestinienne, « chercher à rétablir les relations avec l’ennemi sous prétexte de l’intérêt de tel ou tel pays est une trahison d’Al-Quds et de la Palestine »..

Quant aux Comités de la résistance palestinienne, ils ont affirmé de leur côté que « recevoir le président sioniste en Turquie, à la lumière de l’escalade et du terrorisme sioniste contre toutes les composantes et les lieux saint du peuple palestinien est un acte rejeté et condamné ».

I. Herzog est arrivé, mercredi 9 mars, dans la capitale turque. Il s’agit de la première visite d’un haut responsable israélien en Turquie depuis 2008. Avant de partir, le Président israélien a déclaré que « les relations israélo-turques sont importantes pour les deux parties et pour toute la région ».

Les médias israéliens ont déclaré qu’I. Herzog « avait demandé le lancement d’un projet de gazoduc à partir des puits de gaz en Méditerranée qui passe par la Turquie et ce, pour livrer le gaz à l’Europe ».

Le correspondant des affaires politiques de la télévision israélienne Kan, Amichai Stein, a évoqué « des demandes de la part des Turcs à Israël ». « Le président Recep Tayyip Erdogan a demandé au président Herzog de faire avancer le projet de gazoduc, devant acheminer du gaz vers l’Europe, à partir des puits de gaz en Méditerranée via la Turquie », a-t-il révélé, rapporte la télévision libanaise AlMayadeen.

Stein a ajouté que « les Turcs ne s’appuient pas seulement sur Israël. La partie turque a rencontré, ces derniers jours, des responsables américains pour tenter d’inclure Israël dans cette étape ». En d’autres termes, « les Américains feront également pression pour lancer le gazoduc des puits israéliens à travers la Turquie vers l’Europe ».

Le correspondant israélien a poursuivi que « les Turcs ont évoqué cette idée plusieurs fois auparavant, mais cette fois ils ont dit aux Israéliens et aux Américains : vous voulez mettre fin à l’importation européenne du gaz russe. C’est la meilleure façon de le faire. Remplacez-le par le gaz israélien passant par la Turquie ».

R.T. Erdogan a pour sa part indiqué que cette visite « marquera un tournant dans nos relations ». Le président turc, dont le pays est membre de l’Otan, a insisté devant la presse sur « l’importance » qu’il attache à « la coopération en matière de sécurité et de sécurité énergétique » avec l’Etat hébreux. « Le volume de nos échanges a augmenté de près de 36% malgré la pandémie et a atteint 8,5 milliards de dollars l’année dernière. Je pense qu’avec nos efforts conjoints, nous porterons ce chiffre à 10 milliards de dollars en 2022 », a-t-il souligné.

Il a en outre annoncé que son ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, se rendra en Palestine et en Israël. « J’attache de l’importance à la prochaine visite en Palestine et en Israël de notre ministre des Affaires étrangères, suivie de la visite de notre ministre de l’Énergie en Israël », a-t-il dit.