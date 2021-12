Le Président mauritanien attendu à Alger : Un gage d’amitié ?

En l’absence de tout communiqué officiel, des médias mauritaniens ont assuré qu’au cours de son déplacement à Alger à la tête d’une importante délégation, M. Ould El Ghazouani, aura des entretiens avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Les ministres qui l’accompagnent s’entretiendront, eux, avec leurs homologues algériens des domaines de coopération entre les deux pays.

Cette visite intervient à moment crucial pour le Maghreb puisque l’Algérie qui a choisi de tourner le dos au Maroc conforte ses relations avec la Tunisie, pays voisin qui a bénéficié d’un soutien financier. C’est bien entendu le différend sur le Sahara qui a envenimé les relations entre Alger et Rabat, dossier dans lequel la Mauritanie est impliquée de manière plus ou moins directe. A titre de rappel, Nouakchott fortifie ses frontières avec l’extension saharienne de l’Algérie pour bloquer le transit, sur son sol, des éléments du Polisario qui traficotent depuis Tindouf. Une base a même été édifiée non loin des confins avec l’Algérie.

A noter aussi que ce déplacement intervient quelques jours après le séjour effectué par A. Tebboune en Tunisie et sa rencontre avec le président tunisien Kais Saied. Au cours de cette visite, 27 accords et protocoles d’accord ont été signés entre les deux pays, couvrant plusieurs domaines, notamment la justice, l’intérieur, la communication, les médias, l’industrie, l’environnement, le commerce extérieur et la culture. Les deux présidents ont également saisi l’occasion pour exprimer leur espoir d’atteindre l’intégration économique et des horizons unitaires.

En sera-t-il de même avec la Mauritanie ?