Le Président tunisien décoche ses fléchettes à tout va !

Kaïs Saïed, président tunisien, s’est adressé au président de l’ARP (Assemblée des Représentants du Peuple), R. Ghannouchi, et à ses vices-président(e)s, au sujet de la cacophonie qui règne actuellement à l’ARP. Sans y mettre les formes, le président, excédé, a fait valoir que « la Constitution m’octroie la possibilité de faire ce qu’il faut faire pour préserver l’État tunisien, mais je ne veux pas y recourir. Toutefois, je ne laisserai pas l’État tunisien dans son état actuel », a-t-il lancé à ses invités au sujet de la dissolution du Parlement, appelant chacun à assumer ses responsabilités.



Légaliste, le Chef de l’État a plus d’une fois rappelé son droit de dissoudre l’ARP, sans citer le terme. « La Constitution prévoit les moyens nécessaires pour que je puisse agir », a-t-il martelé. Cela sonne comme un avertissement pour R. Ghannouchi et pour les députés. Ces derniers, rappelons-le, nous ont offerts des spectacles pitoyables à l’hémicycle.



D’autres piques ont été adressées à d’autres partis comme la Coalition Al Karama, notamment au sujet des concertations sur la composition du prochain gouvernement. « Si quelqu’un a des reproches à faire pour la méthode écrite, alors pour quelle raison l’a-t-il acceptée », s’est-il interrogé. Revenant au sujet de l’ARP, Kaïs Saïed a assuré qu’il n’était en conflit avec quiconque, ni avec personne. « Je ne compose que dans le cadre des principes de la Constitution, dans le cadre de la loi et de la volonté du Peuple », a-t-il encore déclaré, critiquant le blocage actuellement observé au sein de l’ARP et dans d’autres institutions de l’État.

La tension est à son comble non seulement à cause du comportement du Président du parlement qui outrepasse ses prérogatives en matière d’orientation diplomatique du pays (allusion faite à la crise libyenne et à l’appui affiché par Ennahda à la Turquie), mais aussi depuis que le chef du gouvernement a été poussé à la démission pour avoir mélangé affaires personnelles et mandat gouvernemental. On lui reproche d’avoir permis à ses entreprises de décrocher des marchés publics… Elyes Fakhfakh, vient d’essuyer les foudres du Courant Démocratique qui l’appelle dans un document publié lundi 20 juillet 2020, à déléguer ses pouvoirs de gestion des affaires courantes à un des ministres. L’objectif, pour le Courant Démocratique, est de préserver la continuité de l’État et l’intérêt national.



Dans ce même contexte, le Conseil National du parti a assuré qu’il va suivre de près l’évolution de l’affaire des soupçons de conflits d’intérêts dans laquelle le Chef du gouvernement serait impliqué.

Sur un autre plan, le Courant Démocratique a appelé à la formation d’un gouvernement solidaire, sérieux, mettant de côté les intérêts partisans et veillant à poursuivre les réformes. Le parti, dans ce même contexte, n’a pas manqué d’adresser ses piques à Ennahdha mais sans la citer. “L’action gouvernementale a été impactée par des conflits politiques avec l’une des composantes du gouvernement qui a formé une “troïka” parlementaire” – ndlr : Ennahdha, Al Karama et Qalb Tounes -”, lit-on dans le communiqué.

Pas seulement : le Courant démocratique a aussi critiqué “les violations flagrantes” du règlement intérieur au sein de l’ARP. “Le président de l’ARP a échoué dans la gestion de l’institution, permettant ainsi aux anti-démocratie de ralentir le travail parlementaire”, déclare encore le parti dans son communiqué.

L’atmosphère toxique à l’ARP empoisonne une Tunisie en mal de relance socio-économique. Le 16 juillet courant, K. Saïed a demandé au président du Parlement, de lui fournir une liste des partis, coalitions et blocs parlementaires avec lesquels seront menées des concertations en vue de la constitution d’un nouveau gouvernement.