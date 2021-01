Le Président tunisien se paie le chef du gouvernement et ses soutiens

« Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit ! Nous avons tant enduré ces dix dernières années, par respect. Mais, nous n’hésiterons pas à clamer haut et fort ce que nous considérons comme juste et à assumer pleinement notre charge». À l’ouverture du conseil de sécurité national réuni lundi en format élargi, Kais Saïed s’est indigné tout en rappelant à l’ordre le chef du gouvernement et ceux qui le soutiennent, dont Ennahdha. « Votre remaniement n’a pas respecté les dispositions constitutionnelles de délibérations en conseil des ministres et autres procédures, des ministres proposés sont sous poursuites judiciaires et ne seront pas admis à prêter serment, si investis, la représentation de la femme est minorée… »

Le feu nourri contre Hichem Mechichi, qu’il avait lui-même proposé il y a six mois, semble avoir eu l’écho escompté au niveau de la société civile excédée par une crise socio-économique qui terrasse la majorité au profit d’une minorité qui aurait dû être soufflée par « la Révolution du Jasmin ». Du coup, on se mobilise même en cette période de pandémie pour rappeler à la classe politique ses devoirs envers la cause du peuple tunisien et du pays.

Le format choisi pour exercer une mise en demeure, sinon prononcer un acte d’accusation», se prête bien pour marquer la gravité de la situation et la solennité de la démarche au sommet de l’État. Le conseil de sécurité nationale réunit en effet autour du président de la République, le président de l’ARP, le chef du gouvernement, les ministres de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et des Finances (en charge des douanes), ainsi que le conseiller en sécurité nationale qui en assure le secrétariat et le directeur général de la Sécurité présidentielle.

Le chef de l’État est loisible d’y inviter toute personne dont il juge la présence nécessaire. Kaïs Saïed ne s’en est pas privé. C’est ainsi qu’ont été conviés la ministre partante, Thouraya Jeribi, les présidents de la Cour des Comptes et du Tribunal administratif, le médecin général de brigade, Mustapha Ferjani, directeur général de la santé militaire, Hachemi Louzir, directeur général de l’Institut Pasteur de Tunis et la députée d’Ettayar Sémia Abdou, chargée au sein de l’ARP, des Relations avec la présidence de la République. Le plénum, pris à témoin par Saïed, est significatif.

En tout cas, le discours du Président qui a coiffé au poteau nombre de « politiciens » en lice pour la présidentielle, semble faire mouche. K. Saïd n’a pas manqué d’exprimer le ras le bol généralisé en soulignant que « la situation est devenue inacceptable, encore plus compliquée dans un contexte encore plus compliqué ». Fustigeant le jeu politicien, fait de « déclarations enflammées et irresponsables », pareille fatuité ne fait que trahir, ajoute-t-il « un mal endémique, qui risque incurable ni par les vaccins, ni par la réanimation. Nous ne laisserons pas la Tunisie vaciller ou tomber. Nous demeurons vigilants quant à sa protection. »

Les médias tunisiens ont rapporté les propos présidentiels pour mieux prendre l’opinion publique à témoin. Le « système en place », a ajouté le Président, « a œuvré pour faire avorter tout ce que j’entreprends. L’obligation de réserve m’empêche de révéler les accointances avec l’étranger. Je me limiterais à mentionner les manœuvres de torpillage fomentées à partir de Tunis, contre mon initiative présentée au conseil de sécurité de l’ONU. Aussi, et dans une course contre la montre, je me suis employé à faire reporter l’échéance fixée pour la récupération des biens et avoirs confisqués à l’étranger et obtenir pour cela les procurations nécessaires. Mais, ils se sont ligués pour entraver ces démarches, probablement de connivence pour se partager ces prises. » K. Saïd cherche-t-il à se dédouaner face à l’incapacité d’un système à gérer au mieux la situation de crise qui ne promet rien de bon ?

Excédé, le chef de l’État rappelle aux uns et aux autres que « la présidence de la République n’est pas une simple boîte aux lettres qui reçoit le courrier et signe les textes ou organise les cérémonies de prestation de serment », prévient-il. « C’est elle qui préserve l’État et veille à sa pérennité. Parmi ceux qui sont proposés à des postes ministériels, il y a une personne qui est sous poursuites judiciaires dans une affaire de malversation financière (j’en détiens le dossier) et trois autres, sous présomption de conflit d’intérêt. »

Où va la Tunisie ? Nombre d’observateurs avertis, comme d’acteurs du cru, donnent leur langue au chat.