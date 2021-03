Le prix CAR OF THE YEAR remis à la nouvelle Toyota Yaris

Et de deux pour la nouvelle Toyota Yaris ! La génération du modèle mythique de Toyota remporte l’édition 2021 de la prestigieuse élection Car of the Year, ce qu’elle était déjà parvenue à faire en l’an 2000. Il s’agit, d’ailleurs, du troisième sacre pour Toyota qui s’était également illustré en 2005 avec la Prius. Disponible sur le marché marocain depuis janvier 2021, la nouvelle voiture de l’année 2021, signée Toyota, a été élue par un jury réunissant 59 journalistes automobiles de 22 pays européens. Avec 266 points, elle devance d’une certaine longueur d’avance les autres finalistes de sa catégorie.

Selon le site officiel de la compétition, la Yaris reste toujours plus compacte que les autres modèles du segment B. En plus, elle a gagné en maturité et en raffinement dans tous les aspects : design, qualité perçue, équipement de sécurité et de confort, performances et maniabilité.

Mais pour le jury de cette prestigieuse élection, la principale caractéristique de la nouvelle Yaris reste son système hybride efficace. Pour rappel, la nouvelle Yaris été conçue selon les principes de la nouvelle plateforme GA-B de l’architecture TNGA. Une innovation Toyota qui permet de conjuguer style, fonctionnalité, plaisir de conduite et sécurité. La voiture de l’année 2021 n’est pas qu’un espace confortable, une connectivité accrue et une expérience auditive inégalée. Elle incarne, aussi, la réussite l’exploit de booster la puissance tout en réduisant la consommation grâce à son Nouveau système hybride de quatrième génération. Un système qui consomme 20% en moins que la génération précédente, tout en la dépassant en termes de puissance et qui permet aussi d’effectuer jusqu’à 80% de votre trajet en circuit urbain en mode 100% électrique. Le tout, en trônant confortablement au sommet comme la voiture la plus sûre du marché.