Le prix de la patience marocaine à Guerguerate

Les images qui fusent depuis les confins maroco-mauritaniens témoignent de la forte capacité des valeureuses FAR à encaisser les provocations du Polisario. Il ne s’agit-là nullement de l’expression d’une quelconque faiblesse, mais plutôt la projection d’une force tranquille. Une force qui s’est révélée des plus implacables, comme l’ont éprouvé, à l’occasion, les ennemis de son intégrité territoriale. Dans ses terres, le Maroc se contente de comptabiliser les faux pas de ses adversaires que les éléments de la Minurso répercutent au niveau de l’ONU.

Mais pourquoi le Polisario s’acharne-t-il a bruler ses vaisseaux de la sorte ? La réponse coule de source. Face aux acquis diplomatiques que le Maroc consolide avec la patience de l’orfèvre, les séparatistes sentent que le terrain se dérobe sous leurs pieds. La preuve nous parvient non plus de Guerguerate, mais depuis New York.

Le Polisario fait preuve de pessimisme à l’aune de l’évolution du dossier saharien à l’ONU. Le dénommé Sidi Mohamed Ammar, agitateur du front sécessionniste à New York, a déclaré à l’agence de presse algérienne que « tous les indicateurs attestent qu’il n’y aura rien de nouveau en termes de forme ou de contenu. Le Front Polisario n’attend pas grand-chose de cette résolution». Il a estimé que le texte qui sera voté par les Quinze, probablement le mercredi 28 octobre, «ne servira pas à la relance du processus politique, totalement paralysé depuis la démission de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, Horst Köhler en mai 2019».

Ammar a révélé, par ailleurs, que le Conseil de sécurité devra prolonger le mandat de la MINURSO au Sahara occidental pour une année supplémentaire, jusqu’à fin octobre 2021, conformément à la recommandation faite par Antonio Guterres dans son rapport publié au début de ce mois.

Non loin de Guerguerate, force est de souligner que si sympathie il semblait y avoir pour le mouvement sécessionniste, lequel a été alimente en Mauritaniens une certaine époque, Nouakchott est de plus en plus excédé par les agissements du Polisario. Le blocage du poste-frontière El Guerguerate entre le Maroc et la Mauritanie a provoqué une flambée des prix de légumes et denrées alimentaires en Mauritanie.