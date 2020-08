Le racisme a la peau dure aux USA

Plus que jamais Donald Trump confirme que les derniers mois de sa campagne seront axés sur ce qu’il appelle « la loi et l’ordre » face aux manifestations actuelles. Dimanche, en quelques heures seulement le président américain a partagé ou tweeté plus d’une centaine de messages condamnant la gestion des manifestations par les autorités locales, à Portland et à Kenosha.

D. Trump a également présenté ses condoléances à la famille d’un homme tué par balle samedi à Portland lors d’affrontements entre ses supporters et des manifestants Black Lives Matter. L’homme abattu faisait partie d’un groupe d’extrême droite. L’attitude du Président US a une nouvelle fois été vivement critiquée par le maire de Portland qui l’accuse d’attiser les tensions et d’encourager ses supporters à aller à l’affrontement.

Même inquiétude à Kenosha dans le Wisconsin, où les manifestations se poursuivent après l’affaire de Jacob Blake. Certains élus estiment que la venue de D. Trump prévue mardi 1er septembre pourrait aggraver les choses. Ils l’accusent de vouloir politiser la situation.

Pour rappel, l’actuel locataire de la Maison Blanche avait mis cinq jours avant de réagir à la vidéo où l’on voyait un policier tirer sept fois sur J. Blake, écrivant « que ce n’était pas bien ». On ne sait pas encore s’il a prévu de rencontrer la famille de J. Blake dont le père a appelé à poursuivre les rassemblements.