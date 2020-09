Le Raïs Al Sissi à l’épreuve de la rue

Les observateurs de la scène égyptienne s’attendent à ce que la journée de vendredi soit décisive dans le nouveau bras de fer qui oppose le régime Al-Sissi aux masses égyptiennes excédés par les multiples échecs socio-économiques qui plombent le pays. Un appel à la désobéissance civile en Egypte a été lancé pour exprimer haut et fort, dès vendredi, le ras-le-bol général.

Il faut dire que les autorités égyptiennes s’étaient évertué à indiquer que «le calme» est en vigueur dans le pays et que «la situation est sous contrôle». Mais d’après des sources bien informées, une réunion houleuse a rassemblé le Raïs aux patrons des services de sécurité. Ces derniers craignent que la situation échappe à tout contrôle si jamais les manifestations qui secouent le pays s’inscrivent dans la durée. «Trois jours de colère de suite pourrait coûter cher» au système, laissent entendre les sécuritaires égyptiens qui prévoient d’être dépassés par les événements.

Pour rappel, le site d’info Middle East Eye, a fait grand cas de l’agitation qui se coue plusieurs vilels du pays. On a cru qu’il s’agissait simplement de tentatives limitées de déjouer la chape de plomb policière qui réprime toute critique du pouvoir, et de commémorer l’anniversaire des rassemblements de l’an dernier quand l’homme d’affaire et lanceur d’alerte anti-corruption Mohammed Ali avait lancé des appels à renverser le dictateur Al-Sissi. Mais les manifestations sporadiques de dimanche, rappelle Al Jazeera, ont continué, lundi elles se sont étendues à d’autres villes, des vidéos de cortèges enthousiastes chanteant « Al-Sissi, démission» (ou même de véhicules de police incendiés) ont galvanisé les foules, les hashtag appelant à descendre dans la rue se sont multipliés sur Twitter… Pour le journal en ligne The Lens Post, la situation chaotique dans laquelle se trouve le pays annonce le « début d’une nouvelle révolution égyptienne« .

La mobilisation de la rue égyptienne est étonnante en ce sens qu’elle a réussi très vite à s’étendre dans plusieurs régions de l’Egypte, dans des villages où elles expriment une colère généralisée contre le régime militaire de Abdel-Fattah Al-Sissi. Acculé, ce dernier oppose à la foule en colère ce qu’il sait le mieux faire : déploiement massif des forces de sécurité. Middle East Monitor rapporte que des barrages routiers installés sur les points d’accès aux lieux de rassemblements et que des policiers anti-émeutes n’ont pas fait de quartier pour disperser les cortèges. Al Araby al Jadid rapporte de son côté que depuis dimanche, des centaines de manifestants, pour la plupart des jeunes , ont été arrêtés et jetés en prison. 150 d’entre eux font face à des poursuites en justice pour « participation à une organisation terroriste« , histoire de dissuader ceux qui auraient été tentés de les rejoindre dans la rue.

Mais il faut convenir que la mobilisation ne semble pas faiblir les jours d’après. l’Wael Qandil, éditorialiste en exil d’Al Araby al jadid souligne que les premières fissures dans « le silence et la léthargie imposées au peuple par la dictature Al Sissi » sont apparues quand le général-président a envoyé l’armée dans des villages et quartiers populaires des grandes villes pour y démolir des centaines de maisons (et même des mosquées) construites illégalement. Face à cette « menace immédiate, vitale » de perdre leurs foyers, les habitants se sont élevés contre les militaires et ont été rejoints par d’autres, toujours plus nombreux.

Abdel-Fattah Al Sissi a également déclenché la colère à Alexandrie quand il a décidé d’allouer à l’armée des dizaines d’hectares de terres reconnues d’utilité publiques, une largesse qui menace directement, rapporte Al Jazeera, un hôpital connu pour opérer gratuitement les tumeurs cancéreuses. Cela sans parler des craintes suscitées par l’encouragement de l’enseignement privé qui, à terme, risque de priver les masses de l’accès à l’enseignement public déjà fragilisé.