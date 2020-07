Le Raïs égyptien menace d’intervenir en Libye même si Washington appuie Ankara

En cas d’envoi de ses troupes en Libye, l’Égypte changera vite la situation militaire sur le terrain, a déclaré le Raïs égyptien en rencontrant des représentants des tribus libyennes. La vidéo de cette rencontre intitulée « L’Égypte et la Libye: un seul peuple, un seul destin » a été diffusée par la présidence.

«Si l’Égypte intervient en Libye, il changera de manière rapide et décisive la situation militaire», a déclaré le maréchal al-Sissi, rappelant que l’armée égyptienne était l’une des plus fortes dans la région et en Afrique dans son ensemble. Et d’ajouter que Le Caire «ne restera pas les bras croisés si l’axe Djoufra-Syrte est franchi» par les troupes du Conseil national de transition et qu’il n’admettrait pas la déstabilisation dans l’est libyen. «Nous entrerons en Libye à votre demande et en sortirons sur votre ordre», a déclaré al-Sissi en s’adressant à ses hôtes libyens.

La Chambre des représentants -parlement au pouvoir dans l’est libyen- a autorisé mardi 14 juillet les forces égyptiennes à intervenir dans le conflit que vit son pays. Dans sa déclaration, il est indiqué que ces troupes ont le droit d’intervenir afin de protéger la sécurité nationale libyenne et égyptienne, si elles constatent une menace imminente pour la sécurité des deux États.

L’armée égyptienne a procédé à une démonstration de force en organisant non loin des confins libyens des manœuvres combinées (incluant forces aériennes, navales et armée de terre) il y a quelques jours. Exercices d’ampleur qui n’ont en rien intimidé Ankara qui, de son côté, a procédé en réponse à des manœuvres navales au large de la Libye.

La tension est à son comble. Et un rien pourrait embraser la zone. Surtout que Washington n’a pas hésité à s’aligner derrière la Turquie dans le contentieux qui oppose cette dernière aux Européens sur la question de l’embargo sur les armes vers la Libye. Les Américains ont critiqué jeudi 16 juillet la mission navale de l’Union européenne chargée de faire respecter cet embargo, jugeant, à l’instar de la Turquie, qu’elle était biaisée.

David Schenker, secrétaire d’Etat américain adjoint pour le Moyen-Orient, a estimé au sujet des Européens que « les seules restrictions qu’ils font » portent sur « le matériel militaire turc ». « Ils pourraient au moins, s’ils étaient sérieux, je crois, dénoncer toutes les parties au conflit quand elles violent l’embargo sur les armes », a-t-il ajouté lors d’une conférence organisée par le cercle de réflexion German Marshall Fund of the United States. « C’est regrettable. Ils pourraient faire beaucoup plus », a-t-il insisté.

Le responsable US a notamment estimé que les Européens pourraient agir contre les mercenaires du groupe russe Wagner, accusés de soutenir le maréchal Khalifa Haftar. « Ils ont peut-être peur de représailles de la part de la Russie », a-t-il déploré.

Les Européens ont mis en place l’opération Irini pour veiller au respect de l’embargo de l’ONU. Mais un incident naval a éclaté en juin entre la France et la Turquie, toutes deux membres de l’Otan, censés coopérer avec cette mission de l’UE.

La Libye est déchirée par un conflit entre deux pouvoirs rivaux: le Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, et le maréchal Haftar, qui règne sur l’Est et une partie du Sud. Le premier est soutenu par la Turquie, qui a des militaires sur place, et le second par l’Egypte voisine, les Emirats arabes unis et la Russie.

Les présidents turc et américain, Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump, se sont entretenus mardi 14 juillet et ont décidé de travailler « plus étroitement » en vue d’un règlement du conflit en Libye, selon Ankara.

Les deux responsables, précise un communiqué de la présidence turque, « sont tombés d’accord pour coopérer plus étroitement, en tant qu’alliés, (…) afin de promouvoir une stabilité durable en Libye »,