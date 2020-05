Le rapatriement discret des Israéliens retenus au Maroc

Israel Hayom signale que les 26 Israéliens bloqués au Maroc à cause de la pandémie de Covid-19 sont rentrés «secrètement» mercredi 13 mai via Paris à Tel Aviv par un avion privé affrété par une famille israélo-américaine. Le même journal précise que c’est l’homme d’affaires Nir Barkat qui a piloté l’opération.

En avril, le site israélien i24News Arabic informait, citant la radio de l’armée de l’État sioniste, que le royaume chérifien avait rejeté la demande d’Israël de rapatrier ses ressortissants. L’entente entre Tel-Aviv et Abou Dhabi pour une opération conjointe dont le Maroc aurait été exclu en serait la cause. Mais les rapatriés apportent un autre éclairage.

Israel Hayom assurait que l’architecte de cette opération «secrète» de rapatriement est l’homme d’affaires et politique du Likoud Nir Barkat. Contacté par le groupe, N. Barkat a fait appel au couple philanthrope israélo-américain Miriam et Sheldon Adelson à qui il a demandé d’affréter leur avion privé afin d’éviter d’attirer l’attention. En effet, le média relate que le Maroc n’entretient pas de relations diplomatiques directes avec Israël pour conclure un accord.

“Ce fut un processus très compliqué parce que le Maroc n’a pas de relations diplomatiques avec nous. Après un certain temps, les autorités ont accordé les autorisations nécessaires [pour que le groupe] quitte le pays et il a fallu des efforts considérables pour les ramener en Israël», a confié N.Barkat à Israel Hayom.

De son côté, le pilote de l’avion affrété par les Adelson, Joel Grandy, a fait savoir au journal qu’il s’agissait «de la quatrième tentative [de rapatriement du groupe, ndlr]» du Maroc. Les 26 israéliens ont finalement pu rejoindre Tel Aviv via Paris.

En avril, i24News Arabic indiquait que les Emirats arabes unis, qui comptent «74 ressortissants» bloqués au Maroc, ont proposé à Israël «d’évacuer conjointement leurs citoyens, ce que Tel Aviv a accepté».

Alors qu’un froid diplomatique couve depuis février 2019 entre le royaume chérifien et les Émirats arabes unis (EAU), Rabat a «exprimé sa colère devant le fait que les EUA et Israël aient conclu un tel accord sans consulter au préalable le gouvernement marocain», décidant ainsi de bloquer tout rapatriement alors que le Maroc «avait donné son accord à Israël», souligne i24News Arabic. Et d’ajouter que «la campagne de diffamation des EAU contre le Maroc continue, affirmant que son gouvernement est devenu faible sous le leadership du Parti de la justice et du développement» a détérioré une situation déjà tendue. Le PJD étant assimilé par Abou Dhabi à une tentacule des Frères Musulmans…

Or, les Israéliens rapatriés confient à i24News Arabic que c’est Israel Katz, ministre israélien des Affaires étrangères, qui a déclenché la colère des autorités marocaines, rendant ainsi leur situation plus délicate. «Il a déclaré avoir reçu des demandes de binationaux Israélo-Marocains pour les sortir du Maroc, laissant penser qu’Israël allait sauver des juifs du royaume chérifien». Il n’en fallait pas plus pour braquer les autorités à Rabat. «Ceci a provoqué la colère des autorités marocaines qui ont vu dans ce tweet un manque de tact à l’égard du gouvernement et du roi Mohammed VI dont la famille a protégé la communauté juive durant 500 ans en les traitant comme des citoyens à pleins droits».

Faut-il donner du crédit à toutes ces affirmations colportées par les médias israéliens? Ce qui est regrettables, de ce côté-ci de la Méditerranée, est le silence de plomb qui règne autour de ce dossier…