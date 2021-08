Le RCA remporte la Coupe arabe Mohammed VI des clubs : Félicitations royales aux Aigles Verts

Lors de cet entretien téléphonique, qui a eu lieu à l’issue du match disputé, samedi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, contre l’équipe saoudienne de l’Ittihad de Jeddah, le Souverain a chargé le président, l’entraîneur et le capitaine de transmettre Ses félicitations aux joueurs, au staff technique, médical et administratif et aux supporters de l’équipe du Raja pour cet important triomphe, motif de fierté pour l’ensemble du public sportif et tout le peuple Marocain et qui vient confirmer le leadership du Club du Raja sur le plan arabe, notamment après la dernière consécration africaine du club.

Le club de Casablanca a battu l’Ittihad de Jeddah lors de la séance des tirs au but (4-3) lors du match final de la compétition ce samedi soir, au Complexe Moulay Abdallah à Rabat.

Le Raja Casablanca est la deuxième équipe marocaine à remporter ce tournoi après le Wydad, qui a été sacré champion lors de l’année 1989, après avoir finalement battu le club saoudien d’Al Hilal 3-1 au stade Al Harthy de Marrakech.