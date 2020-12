Le RCA renvoie son AGO aux calendes grecques: Rachid Al Andaloussi, président par défaut !

Jawad Ziyat a mis fin à son mandat à la tête du RCA sans tenir l’Assemblée Générale qui en principe doit être extraordinaire et non ordinaire. Ni démission ni vacance, Jawad Ziyat a mis la clé sous le paillasson d’une manière antistatutaire, lui qui n’était même pas éligible et a été président à la césarienne. Le RCA est certes un grand club historique de par ses résultats mais sa gouvernance laisse à désirer.

On parle de la succession de Rachid Al Andaloussi à Jawad Ziyat en sa qualité de 1er vice-président du comité directeur du RCA. On parle aussi de l’éviction de certains membres dont le Secrétaire Général.

Surendetté, le RCA doit régler plus de 30 millions de dirhams à cause des litiges avec des joueurs et des entraineurs dont la plupart datent depuis Mohamed Boudrika. Le litige avec le coach M’Hamed Fakhir a failli même priver le RCA de la participation à la Ligue des Champions à cause de l’exéquatur d’une sentence du TAS qui a sommé le club des Aigles Vets à payer plus de 8 millions de dirhams.

La FRMF par le biais de la Commission Centrale de la Commission de Contrôle a, à son tour, privé le RCA de sa quote-part des droits TV et de l’interdiction de recruter d’autres joueurs.