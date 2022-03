Le RCA Women a trouvé chaussure à son pied : Snacella Maroc sponsorise le club casablancais

RAJA Club Athletic a signé avec SANCELLA MAROC le 16 février courant, un contrat de sponsoring au profit de sa section de football féminin. La marque internationale ‘NANA’, franchise du Groupe SANCELLA/SOTUPA, ornera désormais le maillot de la RCA WOMEN.

« Ce contrat de sponsoring vient à point nommé pour soutenir notre plan ambitieux pour le RCA WOMEN », déclare d’emblée Anis Mahfoud, Président du RCA. « Notre objectif est de monter sur le podium du Championnat National Professionnel de Football Féminin en 2024 et participer ainsi à des compétitions internationales en 2025. », poursuit A. Mahfoud.

Pour SANCELLA MAROC, qui opère dans le Royaume depuis 2015, ce contrat s’inscrit dans la stratégie régionale du Groupe qui attribue un budget sans cesse en augmentation au sponsoring sportif en vue d’offrir aux jeunes espoirs nationaux le soutien nécessaire à leur réussite. « Nous sommes ravis d’apporter notre encouragement au football féminin marocain en s’alliant à un des club marocains historiques à travers le sponsoring de la RCA Women », déclare Emir Ghozzia DG de SANCELLA MAROC. « Au-delà d’un simple sponsoring, nous considérons cette signature comme le début d’un partenariat qui vise à accompagner le projet ambitieux du RCA Women. Le sport véhicule des valeurs fondamentales telles que le respect, le dépassement de soi, la persévérance, le travail d’équipe et la recherche de l’excellence. Ce sont des valeurs que NANA, notre marque ambassadrice de la féminité et vivant au rythme des femmes, défend et partage avec les sports et les sportives qu’elle sponsorise», ajoute-t-il.

Les dirigeants du RCA ne perdent pas de vue l’objectif principal qu’ils se sont assignés pour cette saison : mettre en place une structure de gestion qui se veut solide et pérenne. A moyen terme, ils ambitionnent de transformer la RCA Women en une fourmilière de talents pour l’équipe nationale de football féminin.