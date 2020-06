Le registre national unifié passe l’examen des conseillers

Adopté lors d’une séance plénière en présence de Noureddine Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, ce projet de loi vise à établir un système national d’inscription des familles et des personnes désireuses de bénéficier des programmes d’appui social, supervisés par les Administrations publiques et les Collectivités territoriales par le biais d’un Registre social unifié, d’un Registre national de la population et d’une Agence nationale des registres chargée de gérer ce dispositif.