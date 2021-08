Le renseignement US enquête sur les origines de la Covid-19 : J. Biden fait pression sur Pékin

Les autorités chinoises ne disposaient apparemment pas d’informations sur le coronavirus avant la flambée de la maladie, selon un rapport du renseignement US. «La communauté du renseignement américain est parvenue à un large consensus sur une série de problèmes clés. Nous pensons que le virus [causant le Covid-19, ndlr] n’a pas été développé en tant qu’arme biologique. La majorité des agences estime également […] que le SRAS-CoV-2 n’a probablement pas été créé à l’aide du génie génétique», indique le document.

Entretemps, le Président américain a déclaré qu’il continuerait à œuvrer pour obtenir de la part de la Chine les informations nécessaires concernant le coronavirus.

«Cependant, Pékin continue d’entraver l’enquête mondiale, de refuser de partager des informations et de blâmer d’autres pays, y compris les États-Unis», affirme le rapport, estimant que la Chine est incertaine d’où pourrait mener l’enquête et de surcroît interprète les choses comme un moyen pour la communauté internationale de profiter de la situation afin d’exercer une pression politique sur elle. «Les analystes restent incapables de s’accorder sur l’une ou l’autre des explications sans informations supplémentaires; d’aucuns privilégiant l’origine naturelle [de la pandémie, ndlr], certains celle du laboratoire et d’autres considérant les deux hypothèses comme tout aussi probables.»

Au mois de mai, J. Biden avait donné l’ordre aux agences appropriées de s’efforcer de tirer au clair autant que possible l’origine de la pandémie, notamment l’hypothèse d’un virus qui se serait échappé d’un laboratoire en Chine et celle de la transmission de la maladie à l’homme par des animaux. Les conclusions de trois mois d’investigations ont été rassemblées dans un rapport.

Les origines la pandémie de la Covid-19, qui a tué quelque 4,6 millions de personnes dans le monde -recense Reuters- depuis les premiers cas enregistrés dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019, restent à ce jour inconnues.