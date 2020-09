Le résultat net du CIH plombé par la Covid-19 et la hausse du coût du risque 

Au volet commercial, l’encours de dépôts en consolidé enregistre une hausse de +8,6% à 48,4 Mrds Dh par rapport à fin 2019. En parallèle, l’encours des crédits à la clientèle s’apprécie de +9,2% à 58 Mrds Dh, dont les crédits hors immobiliers (49% du total) enregistrent une hausse de 15,4%.

Le total bilan s’établit ainsi à 84,2 Mrds Dh, en hausse de +12% par rapport à fin 2019. Au volet opérationnel, le PNB consolidé s’accroît de +17,4% à 1,4 Mrds Dh, notamment suite à l’appréciation de +13,8% de la marge d’intérêt et de +57,6% du résultat des opérations de marché.

En social, le PNB s’améliore de +14,7% à 1,1 Mrds Dh. Pour leur part, les frais de gestion augmentent de +22,4%, sous l’effet conjugué de l’imputation intégrale du don au Fonds COVID-19 sur les comptes semestriels et des efforts d’investissement consentis par la Banque pour maintenir sa stratégie en termes d’industrialisation, de proximité vis-à-vis de la clientèle et de qualité de service avec une offre axée sur le digital. En dépit de la hausse des charges générales d’exploitation, le RBE s’améliore de +7,6% à 439,2 MDH.

Le coût du risque, lui, se dégrade de 144,6% à 414,7 MDH. A noter qu’une partie des provisions constatées au S1 2020 aurait été constituée de manière prospective afin de prévenir les impacts de la pandémie. En effet, la démarche de la Banque a été d’évaluer la tendance du risque sur le S2 2020 et d’anticiper les impacts de la pandémie tant pour les particuliers que pour les entreprises. Le taux du coût du risque s’établit ainsi à 0,68% contre 0,33% au S1 2019. En social, le coût du risque augmente de +106,2% à 304,1 MDH, soit un taux de 0,53% contre 0,32% au S1 2019.

Au final, le RNPG ressort en retrait de -69,8% à 45,7 MDH, pâtissant de la hausse du coût du risque et de l’intégration du don au Fonds COVID-19 de 150 MDH. Hors contribution et coût du risque prospectif induit par la pandémie, le RNPG aurait progressé de +45,5% à 219,9 MDH. Sur le seul T2, le RNPG s’établit à 98,5 MDH, en hausse de +10,8% par rapport au T2 2019 (contre -52,8 MDH au T1 2020). En social, le RN se déprécie de -58,9% à 83,4 MDH. Hors contribution et coût du risque prospectif induit par la pandémie, le RN aurait progressé de +25,4% à 251,2 MDH.