Le RFPI dévoile la liste des pays où les essais du Spoutnik V ont démarré contre la Covid-19

Le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI), qui a participé à la création du premier vaccin au monde contre le coronavirus, Spoutnik V, a annoncé quels pays menaient des essais post-homologation du vaccin russe, en Europe et en Amérique. Les essais cliniques post-homologation ont déjà débuté au Venezuela comme en Biélorussie et devraient commencer en Inde, au Brésil et aux Émirats arabes unis, a annoncé vendredi 3 octobre le président du RFPI, Kirill Dmitriev.