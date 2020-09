Lors d’un entretien télévisé avec la chaine CNN, il a justifié son appréhension en l’attribuant à la position ambigüe du président Donald Trump qui laisse entendre qu’il n’est pas prêt à accepter les résultats du prochain scrutin présidentiel, le mois de novembre prochain, s’il n’est pas réélu.

Critiquant le processus électoral du vote postal, D. Trump l’a qualifié de frauduleux et que donc il n’accepterait pas le résultat du vote s’il perdait. Laissant planer la possibilité qu’il refuse de donner le pouvoir à son concurrent démocrate Joe Biden, en tête des sondages sur les intentions de vote.

« J’ai commencé ma carrière journalistique en couvrant la seconde guerre civile au Liban. Et maintenant je suis terrifié à l’idée de découvrir que je pourrai la terminer en couvrant la seconde guerre civile éventuelle dans l’histoire des Etats-Unis », a déclaré T. Friedman, en répondant aux questions d’Aderson Cooper.

Selon lui, l’éclatement d’une guerre civile aux Etats-Unis est plausible compte tenu de l’atmosphère et des indices qui découlent des circonstances actuelles.

T. Friedman a critiqué les Républicains et le président Trump pour des comportements très dangereux pour l’unité du pays et son avenir.

« Nous allons avoir une élection contestée, c’est presque certain, à moins que Trump ne gagne, ce à quoi je frémis en pensant ce que pourraient être quatre années de plus avec lui », a-t-il affirmé.