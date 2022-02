Le Roi félicite le Président allemand pour sa réélection : Un message pour plus d’une partie…

F-W. Steinmeier, a été réélu dimanche 13 février président de l’Allemagne pour cinq ans de plus par un collège électoral composé de parlementaires et de représentants des seize régions du pays.

Le message de félicitations émis par le souverain à cette occasion a surtout fait part de sa volonté de donner «une nouvelle impulsion aux relations d’amitié et de coopération liant» Rabat et Berlin «dans le cadre de l’estime mutuelle et du plein respect des constantes et spécificités des deux pays, de manière à servir les intérêts communs des deux peuples amis, et à contribuer à la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité dans l’espace euro-méditerranéen».

Le Président allemand avait fait part au souverain, le 5 janvier, de la volonté de son pays de tourner la page de la discorde. En faisant valoir qu’il «considère le plan d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour parvenir à un accord» dans ce différend régional. Et de rappeler que Berlin a «soutenu depuis de nombreuses années, le processus des Nations unies en faveur d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour toutes les parties». Une position accueillie avec satisfaction à Rabat et qui a favorisé le dégel dans les relations des deux pays.

En faisant valoir le «plein respect des constantes et spécificités des deux pays», le roi Mohammed VI adresse également un message au voisin ibérique qui peine à se débarrasser des miasmes de son passé colonial.