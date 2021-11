Le Roi félicite le Président de la Palestine :La normalisation avec Israël prend de l’ampleur

Le Souverain a exprimé dans son message ses chaleureuses félicitations au président M. Abbas et ses sincères vœux au peuple palestinien pour la réalisation de ses aspirations au progrès et à la prospérité, dans un climat de sécurité, de liberté et d’indépendance.

A cette occasion, le Roi a également fait part de sa fierté de la solidité des liens de fraternité unissant les deux pays et les deux peuples, réaffirmant le soutien constant du Royaume du Maroc au peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes, à leur tête son droit à l’établissement d’un État indépendant avec Al-Qods Acharif comme capitale.

Pour rappel, ce message royal intervient à l’heure où la normalisation avec l’entité israélienne a tendance à se développer tous azimuts. Ainsi, Benny Gantz, ministre israélien de la Défense d’Israël qui vient d’interdire à une brochette d’ONG palestiniennes au motif qu’elles sont proches du Front populaire de libération de la Palestine 5FPLP) assimilé à un « groupe terroriste », effectuera une visite officielle au Maroc les 24 et 25 novembre prochains. Les médias israéliens évoquent à cette occasion la signature d’un protocole d’accord en matière de défense. B. Gantz devrait rencontrer son homologue marocain à cette fin. D’après le site espagnol militaire Info Defensa, les FAR devraient être dotés du célèbre « Dôme de fer », bouclier anti-missiles dont chaque batterie de tir coûte est estimée à 500.000 dollars et chaque missile 60.000 dollars. Les Israéliens qui avancent qu’une batterie serait en mesure de défendre efficacement une ville de 100.000 habitants mesurent à quel point leur technologie s‘avère obsolète lorsque le ciel est saturé de roquettes, comme ce fut le cas lors de la dernière guerre contre Gaza.

A Rabat, l’Exécutif a annoncé son intention de ratifier deux nouveaux accords signés avec Israël dans les domaines de l’aviation, de la culture et du sport. Autant de développements qui ne font pas l’unanimité parmi le peuple marocain, fervent défenseur de la cause palestinienne.