Le Roi réaffirme la solidarité du Maroc avec le peuple palestinien

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de quiétude au Président M. Abbas et de progrès et de prospérité, dans la sécurité et la stabilité, au peuple palestinien frère, sous la conduite sage du chef de l’Autorité palestinienne.

Le Roi fait part à cette occasion de sa fierté des liens de fraternité solide et d’estime mutuelle unissant les deux pays et les deux peuples, réaffirmant au président M. Abbas la solidarité du Royaume du Maroc et son soutien constant au peuple palestinien frère afin de réaliser ses aspirations légitimes à la liberté, à l’indépendance et à l’établissement d’un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods Est comme capitale